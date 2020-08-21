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Ультрас Динамо анонсировали "прогулку" перед официальным дебютом Луческу во главе клуба

06:30 - Читати українською
Ультрас Динамо анонсировали "прогулку" перед официальным дебютом Луческу во главе клуба
Ультрас Динамо / фото: WBC ультрас Динамо

Активные фанаты Динамо планируют новые акции протеста в адрес главного тренера киевского клуба Мирчи Луческу.

 

"В закрытых полицейских группах распространяется сообщение – сами понимаете от кого – с просьбой предоставить оперативную информацию относительно завтрашнего матча.

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Давайте не усложнять им работу, и напишем: мы планируем завтра, в 16:30, собраться на Майдане Незалежности возле Стеллы, прогуляться по Мариинскому парку, и поздравить Мирчу Луческу с его первым официальным матчем.

Планируем иметь при себе средства индивидуальной защиты – маска медицинская и соблюдать социальной дистанции. Приглашаем всех желающих фанатов Динамо присоединиться к нашей прогулки", – говорится в заметке ультрас киевлян в Instagram.

Напомним, назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо стало настоящей информационной бомбой этим летом. Фанаты киевского клуба уже устраивали многочисленные акции протеста против такого решения.

Добавим, что поединок Олимпик – Динамо состоится уже сегодня, 21 августа, начало в 17:00. Этот матч откроет новый сезон УПЛ.

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​​​​ОЛІМПІК - ДИНАМО. 21 серпня, 17:00, стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Матч без глядачів... #wbc_info У закритих поліцейських групах розповсюджується повідомлення – самі розумієте від кого – з проханням надати оперативну інформацію по завтрашньому матчу! Давайте не ускладнювати їм роботу, і напишемо тут: ми плануємо завтра, о 16:30, зібратися на Майдані Незалежності біля Стели та прогулятись по Маріїнському парку і привітати Мірчу Луческу з його першим офіційним матчем. Плануємо мати при собі засоби індивідуального захисту "маска медична" і дотримуватись соціальної дистанції. Запрошуємо усіх бажаючих фанатів Динамо долучитись до нашої прогулянки.

Допис, поширений WBC | Ultras Dynamo Kyiv (@wbc_kyiv)

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Динамо Киев Динамо Киев ультрас футбольные фанаты Мирча Мирча Луческу Олимпик - Динамо Киев
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