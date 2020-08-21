Ультрас Динамо анонсировали "прогулку" перед официальным дебютом Луческу во главе клуба

"В закрытых полицейских группах распространяется сообщение – сами понимаете от кого – с просьбой предоставить оперативную информацию относительно завтрашнего матча.

Динамо официально объявило о трансфере Кравца

Давайте не усложнять им работу, и напишем: мы планируем завтра, в 16:30, собраться на Майдане Незалежности возле Стеллы, прогуляться по Мариинскому парку, и поздравить Мирчу Луческу с его первым официальным матчем.

Планируем иметь при себе средства индивидуальной защиты – маска медицинская и соблюдать социальной дистанции. Приглашаем всех желающих фанатов Динамо присоединиться к нашей прогулки", – говорится в заметке ультрас киевлян в Instagram.

Напомним, назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо стало настоящей информационной бомбой этим летом. Фанаты киевского клуба уже устраивали многочисленные акции протеста против такого решения.

Добавим, что поединок Олимпик – Динамо состоится уже сегодня, 21 августа, начало в 17:00. Этот матч откроет новый сезон УПЛ.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу