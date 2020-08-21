Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ

Минулий сезон УПЛ завершився настільки недавно, що про форму Динамо можна було б писати з урахуванням останніх матчів попереднього чемпіонату. Втім, у Києві ніколи не буває сумно – Олексія Михайличенка звільнили ще після Колоса, а замість нього прийшов сам Мірча Луческу. Скандаліще! Ультрас закликали працівників клубу написати заяви на звільнення, почали війну із Суркісами та відмовились від перформансів на стадіоні, а Ігор Михайлович відповідає різкими заявами, пропонуючи взяти клуб на керування за € 30 млн. Словом, сезон обіцяє бути веселим.

Ультрас Динамо анонсували "прогулянку" перед офіційним дебютом Луческу на чолі клубу

З новачків зі сторони у киян поки що тільки Артем Кравець та Володимир Костевич, однак останній прийде в клуб лише зимою. З оренди повернулись Роман Вантух, Богдан Лєднєв, Сергій Булеца, Владислав Супряга та Олександр Тимчик. Крім того, з киянами знову працюють Жерсон Родрігес і Денис Гармаш, але у заявку на сезон Ден не потрапив – як і Мохаммед Кадірі. Експерти роблять припущення, що скоро з Києва підуть де Пена, Андрієвський, а за Миколенка та Супрягу йдуть торги з Європою – але поки з команди пішов тільки Піваріч.

Луческу не мав багато часу на підготовку, а Динамо ще й намагалося применшити кількість візуальної інформації з тренувань і контрольних матчів. Наразі очевидною трансформацією стала більш активна роль фулбеків – особливо правого, де награвали швидкого Тимчика, однак Олександр не найкращим чином подає у штрафний і при цьому постійно забуває повертатися назад. Кендзьору спробували в центрі захисту, але це була катастрофа – вірогідно, він буде конкурувати з Тимчиком справа.

Динамо презентувало нестандартну домашню форму на сезон 2020/21

Супряга в Італію: Аталанта в боротьбі за форварда Динамо отримала ще одного конкурента із Серії А

Непогано виглядав Сирота, блискуче грали Сидорчук, Буяльський і Шапаренко, а найбільше від приходу Мірчі виграли Цітаішвілі та Супряга. Першого румун відверто награє його під основний ростер – він постійно спілкується з грузином і відверто ним задоволений. Поки що Гіо виглядає нестабільно, чергуючи успішні матчі з поганими, але на старті сезону в нього буде час. Хоча б через той факт, що Циганков знову де-факто пропустив збори.

Супряга теж крутий – забиває, асистує, однак в позиційних атаках ще є певні проблеми. Владислав більше користі приносить при ривках під довгі передачі. В будь-якому разі, на старті сезону він буде основним – хоча б через карантин Русина та питання щодо форми Кравця, який тільки-но приєднався до клубу.

Збори Луческу в Конче-Заспі не встигли дати об'ємних висновків. Команда провела три різних контрольних поєдинки, розгромивши Верес (3:0) та Полісся (5:1), але провалившись з Десною (1:2) – Олександр Філіппов просто знищив киян. Помітно, що Динамо намагається грати у контроль м'яча; помітне прохання до вінгерів зміщуватись у центр, а до фулбеків – активно вмикатись в атаку. Втім, епідемія травм не дає повністю зрозуміти футбол киян при Мірчі. Очевидно, "біло-сині" продовжать намацувати свій стиль вже під час чемпіонату.

Головним успіхом Олімпіка протягом короткого міжсезоння стало підписання повноцінного контракту з Ігорем Климовським – він завжди давав з донеччанами результат, а після карантину його команда виглядала найбільш цікавою командою нижньої шістки УПЛ. Зокрема, "олімпійці" розгромили Маріуполь та Львів.

Стилістично Олімпік не сильно відрізняється від того, що ми побачили в червні та липні. Збори донеччани провели у себе на базі, організувавши аж чотири контрольних матчі – проти Чайки (5:0), Рубікона (2:1), Діназа (2:2) та Десни (0:2). У кадровому ж плані вдалося зберегти Павла Ксьонза та підписати Євгена Непляха з Кирилом Кириленком, але при цьому "олімпійці" втратили Віталія Балашова, Максима Дегтярьова, Назарія Вербного, Володимира Кринського та Микиту Кравченка.

Балашов став гравцем російського Тамбова

Таким чином, можна зробити висновок – у новому сезоні Олімпік знову буде плестися у задній частині турнірної таблиці, а з урахуванням сили новачків УПЛ цілком можливо прогнозувати і виліт з еліти. Втім, час покаже.

Кадрова ситуація

У Динамо зараз вкрай непроста ситуація зі складом. Дуже великі сумніви існують щодо Русина, який пропустив мінімум 10 днів зборів через позитивний тест на коронавірус – позавчора він став негативним, але форма вже втрачена. Разом з Назарієм матч проти Олімпіка, з великою ймовірністю, пропустить Віктор Циганков, який лише вчора повернувся до загальної групи. Крім того, за індивідуальною програмою тренувалися Денис Попов, Володимир Шепелєв, Артем Шабанов, Беньямін Вербіч, Віталій Миколенко, Микита Бурда, Беніто та Ахмед Алібеков – хтось з них сьогодні залишиться на банці.

Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – кілька гравців наразі поза списком

У Олімпіка також не все гладко – в лазареті донеччан залишаються Іван Зотько, Максим Тейшейра та Денис Баланюк. Точно не зіграють Дмитро Гришко, Євген Цимбалюк та Павло Ксьонз. Натомість, у команді немає жодного дискваліфікованого. Як і у Динамо.

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Динамо

Олімпік: Кичак – Неплях, Лук'янчук, Снурніцин, Лебеденко – Політило, Завійський – Пасіч, Романовський, Кириленко – Шахаб

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Цітаішвілі, Буяльський, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Динамо легко не буде, адже це перший матч сезону, а половина основного складу вже травмована тою чи іншою мірою. Крім того, Луческу банально мало пропрацював з киянами, тож тактичні непорозуміння будуть виникати – і на це повинен сподіватися Олімпік. Враховуючи проблеми гранда з обороною, можна навіть прогнозувати один гол гол у ворота "біло-синіх".

Втім, "олімпійці" втратили занадто багато лідерів попереднього сезону, а ще четверо пропустили частину зборів через пошкодження. Та і результати контрольних матчів не дуже вразили. Так, Динамо сире, але тягатися навіть з такою командою донеччани поки не в силах – принаймні, на папері. Кияни повинні перемогти.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу