Супряга в Италию: Аталанта в борьбе за форварда Динамо получила еще одного конкурента из Серии А

"Владислав Супряга продолжает соблазнять итальянские клубы: с Болоньей, которая долгое время интересуется форвардом, за игрока поспорят Аталанта и Торино. Динамо и Луческу блокируют трансфер", – отметил журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Отметим, что нападающий стал объектом интереса вплоть десяти европейских клубов. Интересно, что Торино является уже четвертым клубом из Серии А, желающий приобрести Владислава – среди претендентов также Болонья, Наполи и Аталанта.

Добавим, в прошлом сезоне УПЛ Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел где провел 26 матчей, в которых отметился 15-ю голами и ассистом. Сейчас Владислав выступает за киевское Динамо.

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