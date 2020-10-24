Олимпик – Десна

Матч между Олимпиком и Десной должен был стать домашним для северян, однако из-за трудной эпидемиологической ситуации в Чернигове встречу перенесли в Киев. Обоим коллективам в этом поединке нужна только победа, ведь последний тур они провалили: подопечные Александра Рябоконя без шансов проиграли СК Днепр-1, а команда Игоря Климовского потерпела поражение от Ворсклы. Теперь они отстают от третьей позиции на три зачётных балла – и если дончане в принципе не рассчитывали на такие высокие места, то для черниговцев пребывание на седьмой строчке после шестого тура является провалом.

Олимпик – Десна: Конопля выделил сильное звено на поле у дончан

Олимпик – Ворскла: Климовский считает результат поединка несправедливым

В игровом плане Олимпик и Десна являются достаточно интересными и заточенными на контратаку коллективами. "Олимпийцы" более агрессивные и быстрые, но и более зависимы от формы своих лидеров – в частности, Шахаба. Северяне выглядят сбалансированнее и в первую очередь ставят на игру в обороне, но в атаке у них заметны проблемы – без Филиппова качество позиционного наступления сильно просело. Словом, сегодня будет битва двух йокодзун.

Кадровая ситуация

Травмированные: Зотько – Полегенько

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Десна

Олимпик: Кичак – Пасич, Гришко, Снурницин, Лебеденко – Бабенко – Бенито, Завийский, Политыло, Тейшейра – Шахаб

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Ермаков, Мостовой – Огиря, Домбровский – Мудрик, Тотовицкий, Гуцуляк – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды идут по чемпионату ровно и вообще похожи друг на друга. У Десны вызывает беспокойство форма на выезде, но в целом предпочтение какому-либо из коллективов отдать трудно. В таких матчах вполне вероятна ничья.

Львов – СК Днепр-1

Матчи Львова следует давать только после знаменитой заставки из Каламбура: "А теперь крутое пике!". Подопечные Георгия Цецадзе не знают победу уже в 18 матчах подряд – и края этому не видно. В последнем туре они пропустили четыре гола за 18 минут от Шахтера, а до того "горожане" получили пять голов за тайм от Зари. При этом не скажешь, что Львов какой-то безнадёжный – команде пытаются ставить футбол с коротким пасом и высоким прессингом, но качество исполнения и игровые связи просто катастрофические. А иначе и быть не может, когда за лето меняешь 90% состава.

"Проиграли матч за первые 20 минут": Цецадзе выделил главные причины поражения от Шахтера

СК Днепр-1 опозорился, опубликовав видео с российской символикой – клуб быстро "замел" следы

СК Днепр-1 начал сезон не лучше, за стартовые пять туров набрав всего два зачётных балла. В первых двух матчах УПЛ при Игоре Йовичевич "спортклубовцы" потерпели разгром от Александрии и чудом избежали поражения от Ворсклы, но на прошлой неделе их наконец прорвало – Десна была бита со счётом 2:0. Причем эта победа была не только убедительной, но и красивой. Поединое против Львова же выпал очень в тему, ведь можно оформить серию из двух подряд побед – очевидно, что днепровцы на это очень рассчитывают.

Кадровая ситуация

Травмированные: Хобленко (СК Днепр-1, под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Львов – СК Днепр-1

Львов: Костик – Богунов, Челич, Борзенко, Михуби, Клименчук – Айнсалу, Сабино, Кошман – Казлаускас, Филиппе

СК Днепр-1: Сарнавский – Адамюк, Логинов, Дуглас, Дубинчак – Пихалёнок, Игнатенко – Назаренко, Булеца, Когут – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Когда-то Львов победит – это произойдет хотя бы потому, что в мире нет ничего вечного, кроме падения Карпат на дно. Возможно, это произойдёт сегодня, ведь с СК Днепр-1 "горожане" всегда давали бой – впрочем, в большинстве случаев сильнее всё равно были "спортклубовцы". Сейчас же они тем более превосходят своего соперника по всем статьям. Именно поэтому следует ставить на победу гостей.

Голодающие Поволжья-5 полный список украинцев, выступающих в чемпионате России – кумовья снова вместе, новички и позор