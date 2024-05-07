Защитник Челси Тьягу Силва, который покинет лондонцев по завершении сезона, еще не планирует уходить на пенсию.

Флуминенсе в в своем твиттере официально подтвердил приход Тьягу Силвы будущим летом.

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Фабрицио Романо ранее сообщал, что контракт будет рассчитан до июня 2026-го года. Бразилец присоединится на правах свободного агента.

К слову, именно во Флуминенсе Тьягу Силва и начинал свою карьеру, поиграв еще в 2002 году за команду U-20. После этого в его карьере были Жувентуде, Порту, Динамо Москва, Флуминенсе, Милан, ПСЖ и Челси. Следует отметить, что в составе Флуминенсе подбирается звездная компания. Силва присоединится к статусным Марсело, Дугласу Косте и Фелипе Мело.

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