"У Ворсклы за весь матч был всего один момент и соперник его использовал. Мы же полностью контролировали игру, имели ряд возможностей для взятия ворот, но не смогли их реализовать. Обидно проигрывать такие матчи. Олимпик не заслуживал поражения.

Олимпик – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча

Но ничего уже не изменишь. Будем двигаться дальше. Я поблагодарил ребят за игру. К футболистам претензий у меня нет.

Почему не вышел с первых минут Шахаб? Он выпал на несколько дней из-за болезни, и не прошел с нами полностью весь подготовительный цикл к этому матчу. Мы решили его придержать и выпустить во втором тайме", – цитирует Климовского официальный сайт клуба.

После 6-ти туров УПЛ Ворскла расположилась на второй строчке, уступая Динамо по дополнительным показателям. Олимпик – 6-й.

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