Олімпік – Десна

Матч між Олімпіком і Десною мав бути домашнім для сіверян, однак через складну епідеміологічну ситуацію в Чернігові зустріч перенесли до Києва. Обом колективам в цьому поєдинку потрібна лише перемога, адже останній тур вони провалили: підопічні Олександра Рябоконя без шансів програли СК Дніпро-1, а команда Ігоря Климовського зазнала поразки від Ворскли. Тепер вони відстають від третьої позиції на 3 залікових бали – і якщо донеччани загалом не розраховували на такі високі місця, то для чернігівців перебування на 7-й сходинці після шостого туру є провалом.

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В ігровому плані Олімпік та Десна є досить цікавими й заточеними на контратаку колективами. "Олімпійці" більш агресивні й швидкі, але й залежніші від форми своїх лідерів – зокрема, Шахаба. Сіверяни виглядають збалансованішими й передусім ставлять на гру в обороні, однак в атаці у них помітні деякі проблеми – без Філіппова якість позиційного наступу сильно просіла. Словом, сьогодні буде битва двох йокодзун.

Кадрова ситуація

Травмовані: Зотько – Полегенько

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Десна

Олімпік: Кичак – Пасіч, Гришко, Снурніцин, Лебеденко – Бабенко – Беніто, Завійський, Політило, Тейшейра – Шахаб

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Єрмаков, Мостовий – Огіря, Домбровський – Мудрик, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди йдуть по чемпіонату рівно й взагалі схожі одна на одну. У Десни викликає занепокоєння форма на виїзді, але загалом надати перевагу якомусь колективу важко. У таких матчах цілком вірогідною є нічия.

Львів – СК Дніпро-1

Матчі Львова слід подавати тільки після знаменитої заставки із Каламбуру: "А теперь крутое пике!". Підопічні Георгія Цецадзе не знають смаку перемог вже у 18 матчах поспіль – і краю цьому не видно. В останньому турі вони пропустили чотири голи за 18 хвилин від Шахтаря, а до того "містяни" отримали п'ять голів за тайм від Зорі. При цьому не скажеш, що Львів якийсь безнадійний – команді намагаються ставити футбол з коротким пасом та високим пресингом, але якість виконання та ігрові зв'язки просто катастрофічні. А інакше й бути не може, коли за літо змінюєш 90% складу.

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СК Дніпро-1 почав сезон не краще, за стартові п'ять турів набравши всього два залікових бали. У перших двох матчах УПЛ при Ігорі Йовічевічі "спортклубівці" зазнали виїзного розгрому від Олександрії й дивом уникнули домашньої поразки від Ворскли, однак минулого тижня їх нарешті прорвало – Десна була бита з рахунком 2:0. Причому ця звитяга була не тільки переконливою, а й красивою. Поєдинок проти Львова випав дуже доречно, адже можна оформити серію з двох поспіль перемог – очевидно, що дніпровці на це дуже розраховують.

Кадрова ситуація

Травмовані: Хобленко (СК Дніпро-1, під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Львів – СК Дніпро-1

Львів: Костик – Богунов, Челіч, Борзенко, Міхубі, Клименчук – Айнсалу, Сабіно, Кошман – Казлаускас, Філіппе

СК Дніпро-1: Сарнавський – Адамюк, Логінов, Дуглас, Дубінчак – Піхальонок, Ігнатенко – Назаренко, Булеца, Когут – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Колись Львів переможе – це станеться хоча б тому, що у світі немає нічого вічного, крім падіння Карпат на дно. Можливо, це станеться сьогодні, адже з СК Дніпро-1 "містяни" завжди давали бій – втім, у більшості випадків сильнішими все одно були "спортклубівці". Зараз же вони тим паче переважають свого суперника за всіма статтями. Саме тому слід ставити на перемогу гостей.

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