"По сути, проиграли матч за первые 20 минут. Не получилось как следует продемонстрировать свою игру в атаке, не смогли забить голи и результат на табло. Все по игре.

Дубль и травма Коваленко в видеообзоре матча Шахтер – Львов – 5:1

Почему решили применить высокий прессинг в матче с лучшей командой УПЛ в показателе "владение мячом"? У нас стратегия игры такова, что со всеми соперниками ее используем. Просто допустили детские ошибки в первом тайме. Конечно, это также и потому, что у Шахтера очень высококвалифицированные футболисты.

Собственно, по совокупности факторов в итоге и пропустили 4 мяча за стартовые 20 минут поединка. Думаю, если бы мы забились в глухую защиту, ход событий в матче сильно не изменился бы. По моему мнению, лучше защищаться вдали от собственных ворот. Впрочем, в игре с Шахтером сделать этого нам не удалось", – цитирует Цецадзе официальный сайт Львова.

Напомним, в матче 6-го тура Шахтер разгромил Львов (5:1) и, набрав 12 очков, поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, Львов с 1 пунктом остался последним.

Шахтер поиздевался над Львовом – Коваленко за 18 минут оформил дубль и травмировался