Днепряне хотели снять красивое видео о выезде во Львов, но внимательные зрители сразу заметили "зашквар".

ФК Львов будет принимать СК Днепр-1 в рамках 7-го тура УПЛ. Гости заблаговременно выехали на матч клубным автобусом и даже смонтировали видеоотчет о поездке, но что-то пошло не так.

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На видео оператор снял крупным планом вымпел Пограничной службы России, который качался перед лобовым стеклом в автобусе. Это сразу вызвало волну возмущения в сети, а пресс-служба клуба "перезалила" видеоролик, уже без провокационных кадров.

После шести туров УПЛ днепряне расположились на 10-й строчке.

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