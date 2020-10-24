"Перенос в Киев? Всегда приятнее играть дома, с позиции силы. Родной стадион гонит тебя вперед, хочешь ты этого или нет ...

Десна – Олимпик: поединок 7-го тура УПЛ перенесли из Чернигова

Могу выделить в Олимпика группу атаки – там играют сильные легионеры, которые могут решить судьбу эпизода.

Будет реально победить. Это очень важно, ведь важна каждая победа. Можно сыграть вничью или выиграть у Динамо, а затем проиграть Днепру-1. И это одинаковая потеря очков: что проигрыш Шахтеру, что Днепру-1", – цитирует Ефима Коноплю официальный сайт Десны.

Заметим, матч Десна – Олимпик перенесли из Чернигова в Киев. Начало встречи в 17:00.

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