Никита Татарков больше не является игроком полтавчан, говорится в официальном Twitter клуба. Соглашение, которое было рассчитано до конца сезона, досрочно расторгнуто.

Ворскла официально объявила о подписании таланта из Европы

26-летний защитник перебрался в Ворсклу только в начале текущего сезона, но имел мало игрового времени – всего 105 минут в 3 матчах и ноль результативных действий. Ранее Татарков выступал за Металлург Запорожье, Черноморец, Шахтер Солигорск и Львов.

К слову, Ворскла в зимнее межсезонье объявила уже о подписании трех новичков – Цитаишвили, Тилля и Коджови.

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