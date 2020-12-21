Навіть на фоні великих кадрових проблем, що переслідували клуби через епідемію коронавірусу, та хронічної VARозалежності арбітрів, які вивели ступінь неадекватності своїх професіональних дій на новий, небачений до цього рівень, перше коло української Прем'єр-ліги дає привід констатувати динаміку росту середнього рівня національного чемпіонату.

Нарешті ми отримали боротьбу за чемпіонство. Загалом, конкуренція за місця у єврокубках значно виросла. Ріст середнього рівня чемпіонату та повернення до класичного двоколового формату тільки їй посприяли.

Підведемо підсумки першого кола УПЛ сезону 2020/21. Показники команд на екваторі турніру дозволяють провести умовний поділ учасників на чотири групи. Перша – клуби, які за ігровим потенціалом та результатами будуть вести боротьбу за золоті медалі чемпіонату. Друга – трійка головних претендентів на бронзу. Третя група – це додатковий квартет реальних претендентів на місця у єврокубках (кваліфікація Ліги Європи та Ліга Конференцій). І остання група – п'ятірка аутсайдерів, які боротимуться за виживання в еліті.

Рейтинг бомбардирів очолюють іранський легіонер Олімпіка – Шахаб (11 матчів) та віце-капітан Динамо – Циганков (12), але Віктор випереджає іранця на один бал за системою гол+пас.

Основну увагу приділимо клубам з перших двох умовних груп, тобто – першій п'ятірці.

ДИНАМО (Київ)

Тактичні схеми: 4-2-3-1; 4-3-3

Гравців у заявці: 31

Задіяні гравці: 27

Середній вік гравців: 24,8 років

Найкращий бомбардир: Віктор Циганков (8)

Найкращий асистент: Буяльський, Де Пена (по 3)

Кількість легіонерів: 7 (22,6%)

Загальна вартість гравців: 100,45 млн євро

Середня вартість за гравця: 3,24 млн євро

Найдорожчі гравці:

Віктор Циганков – 19 млн

Віталій Миколенко – 13 млн

Беньямін Вербіч – 7 млн

Владислав Супряга – 7 млн

Майже все перше коло чемпіонату Динамо грало за базовою схемою 4-2-3-1. Лише в останніх матчах осінньої частини сезону кияни перейшли на формацію 4-3-3 (4-1-4-1 без м'яча). На мій погляд, цей перехід відбувся з переходом на проактивні методи оборони.

Щільний графік матчів на два фронти (УПЛ та ЛЧ) не завжди дозволяв вмикати високий пресинг та контрпресинг, як у матчі з Ворсклою (2:0), але було помітно, що Мірча Луческу прагне збагачувати тактичний арсенал команди і низький блок у фазі гри без м'яча на старті сезону був обумовлений дефіцитом часу нового тренерського штабу.

Кияни стабільно пройшли турнірну дистанцію першого кола. Звичайно, очкові втрати були, зокрема у матчі 13 туру з Колосом, але загалом Динамо не мало великих провалів. Єдина поразка відбулася в очному протистоянні з Шахтарем (0:3), але вона мала об'єктивні причини. Гра відбувалася саме під час епідемії у Динамо, а зовсім невиправданий фол Сидорчука, який залишив команду у меншості, взагалі знищив усю інтригу.

Усі очкові втрати Динамо трапились виключно у домашніх матчах. На виїзді команда Мірчі Луческу провела 6 ігор і здобула 6 перемог із загальним рахунком – 16:3! Саме за гостьовими матчами Динамо має абсолютно найкращі показники по очках, забитих і пропущених м'ячах.

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Однозначно, з появою Луческу Динамо зробило впевнений крок уперед у своєму розвитку. Повноцінні зимові збори будуть мати величезне значення. Щоб утримати перше місце на фініші чемпіонату, киянам потрібно додавати у рівні гри. Навряд чи у другому колі чинні чемпіони втратять так багато очок.

ШАХТАР (Донецьк)

Чемпіон останніх чотирьох сезонів втратив позиції. Шахтар програв перше коло своєму принциповому конкуренту.

Тактичні схеми: 4-3-3; 4-2-3-1

Гравців у заявці: 31

Задіяні гравці: 27

Середній вік гравців: 25,9 років

Найкращий бомбардир: Віктор Коваленко, Алан Патрік (по 4)

Найкращий асистент: Алан Патрік (3)

Кількість легіонерів: 13 (41,9%)

Загальна вартість гравців: 135 млн

Середня вартість за гравця: 4,35 млн

Найдорожчі гравці:

Тете – 17 млн

Ісмаїлі – 12 млн

Додо – 10 млн

Матвієнко – 9 млн

Степаненко, Тайсон, Алан Патрік – 8 млн

Базова схема Шахтаря Луїша Каштру – 4-3-3 (4-1-4-1 без м'яча). У матчі з Динамо головний тренер "гірників" після шокуючої розгромної поразки від Гладбаха у Лізі чемпіонів був максимально обережний у формуванні плану на гру. Шахтар зіграв за схемою 4-2-3-1, але до цієї колись стабільної для себе формації донеччани повертаюся рідко. Якоюсь мірою це був виняток із правил.

Шахтар отримав багато незапланованих очкових втрат. Причому, не можна сказати, що команда Каштру переживала спади. Нічиї з аутсайдерами та середняками були рівномірно розподілені на усьому турнірному шляху. Вони траплялися і тоді, коли команда перемагала Реал, і тоді, коли програвала Борусії. Чинні чемпіони не мали жодної серії хоча б із трьох перемог поспіль.

Головними причинами невпевненої гри у національному чемпіонаті, мабуть, можна назвати кадрові проблеми, пов'язані з епідемією, та дуже щільний графік. Велика ймовірність, що у другому колі Шахтар буде ефективнішим, і нас чекає інтригуюча боротьба за чемпіонство між грандами вітчизняного футболу. Не менш важлива причина регресу донеччан у чемпіонаті – нерозвинені проактивні методи оборони. Максимально висока лінія захисту зобов'язує Шахтар добре пресингувати, але, відверто кажучи, це один із найслабших аспектів "гірників". До того ж, команда Каштру сама не дуже комфортно почувається під тиском. Багато суперників почали з успіхом цим користуватися.

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Ще після 12 туру Шахтар відставав від Динамо на 3 очки, але, після нічиєї киян із Колосом та відміненого матчу з Інгульцем у Кропивницькому, можна було не сумніватися, що за рішенням КДК відставання між лідерами скоротиться до одного очка. До того ж, у другому колі в донеччан не повинно бути проблем у "дербі" з молодіжним складом Маріуполя, це ще три гарантовані очки для Шахтаря. Про цей факт згадувати було б необов'язково, але матч Шахтар – Маріуполь став одним із найганебніших явищ усього кола. Подібні речі потрібно викорінювати з нашого футболу.

ДЕСНА (Чернігів)

Перед сезоном чернігівці розглядалися, як головні претенденти на бронзові нагороди. Десна за набраними очками випереджає Зорю та Ворсклу на 3 бали.

Тактичні схеми: 4-2-3-1; 3-4-2-1

Гравців у заявці: 24

Задіяні гравці: 24

Середній вік гравців: 28,5 років

Найкращий бомбардир: Пилип Будківський (5)

Найкращий асистент: Олексій Гуцуляк (4)

Кількість легіонерів: 1 (4,2%)

Загальна вартість гравців: 10,7 млн

Середня вартість за гравця: 445 тис.

Найдорожчі гравці:

Владислав Калітвінцев – 1 млн

Дмитро Хльобас – 900 тис.

Андрій Тотовицький – 800 тис.

Юхим Конопля – 800 тис.

Десна вилетіла з Кубка України і має змогу зосередитися на вирішенні своїх завдань у чемпіонаті. Основною тактичною схемою команди Олександра Рябоконя є 4-2-3-1, але нерідко Десна грає і з трьома центрбеками. В основному, вибір формації залежить від особливостей суперника. Наприклад, із Зорею у чемпіонаті та в 1/8 Кубка України Десна грала у 3-4-2-1. Результати булі різними, але, за великим рахунком, вони були продиктовані різним станом команд у періоди матчів.

Основна особливість Десни у порівнянні з головними конкурентами в боротьбі за бронзу – Зорею та Ворсклою – це кадровий потенціал, довжина і якість лави запасних. Якщо Луганськ чи Полтава втрачають одного основного гравця, то Скрипник змушений закривати дірку футболістом іншого амплуа, а Максимов узагалі може поміняти тактичну схему.

Рябоконь практично на кожну позицію має двох-трьох гравців одного рівня. На схемах з орієнтовними складами я вказав різних вінгерів. Якоюсь мірою це підкреслює велику обойму "сіверян". Різні ігрові характеристики виконавців дають Рябоконю змогу проводити грамотну ротацію складу та обирати різних за стилем виконавців під конкретних суперників. При цьому у команді здорова конкуренція і це теж великий плюс. Як і обіцяв, Олександр Дмитрович обережно та ефективно інтегрує у професіональний футбол Мудрика.

Молодий талант, який належить Шахтарю, має унікальні для нашого футболу характеристики. Думаю, що після зимових зборів Михайло може пристойно додати. Звичайно, у нього були й провальні матчі, коли він відверто не бачив партнерів, але останні його виходи на поля УПЛ засвідчили, що співпраця з Рябоконем йде хлопцеві на користь.

Щоб не втратити позицій у другому колі, Десні потрібно покращити результати у гостьових матчах. Якщо у таблиці, складеній винятково з домашніх поєдинків, чернігівці посідають друге місце після Динамо, то в аналогічному виїзному рейтингу Десна лише сьома.

ЗОРЯ (Луганськ)

Бронзові призери минулого чемпіонату провалили старт нинішнього сезону, але до кінця першого кола встигли виправити турнірне становище. Головними причинами стартових невдач можна вважати невдалу трансферну діяльність клубу. Втрати чотирьох ключових виконавців та лідера роздягальні (Каменюки) не могли минути безслідно. Для того, щоб новачки як слід інтегрувалися до непростої системи гри Зорі, був потрібен час.

Тактичні схеми: 4-4-2 ромб; 4-3-3

Гравців у заявці: 28

Задіяні гравці: 24

Середній вік гравців: 25,7 років

Найкращий бомбардир: Владислав Кочергін (5)

Найкращий асистент: Владлен Юрченко (4)

Кількість легіонерів: 9 (32,1%)

Загальна вартість гравців: 17,25 млн

Середня вартість за гравця: 616 тис.

Найдорожчі гравці:

Дмитро Іванісеня – 2 млн

Владлен Юрченко – 1,8 млн

Микита Шевченко – 1,5 млн

Владислав Кабаєв – 1,5 млн

Владислав Кочергін – 1,5 млн

Ще на початку сезону перспективи Зорі виглядали досить туманно, але кожна пауза на матчі збірних давала змогу тренерському штабу проводити міні-збори, на яких формувалася, по суті, нова команда.

Просто катастрофічною виглядала ситуація із захисниками. Проблему було вирішено роботою над універсалізацією гравців. Навіть коли не було Вернидуба, Зоря продовжувала тримати марку команди, яка разом із Динамо та Ворсклою пропускає найменше голів – по 10.

Головною тактичною особливістю команди Скрипника у першому колі можна вважати перехід на нову схему – 4-3-3. Уперше це трапилося в матчі 4 туру групового турніру Ліги Європи з грецьким АЕКом.

Зоря має одну гру в запасі – з Олімпіком. Якщо команда не втратить того малюнка гри, який знайшла у другій половині першого кола, у неї непогані перспективи.

ВОРСКЛА (Полтава)

Тактичні схеми: 3-4-2-1; 4-2-3-1

Гравців у заявці: 26

Задіяні гравці: 23

Середній вік гравців: 26,2 років

Найкращий бомбардир: Владислав Кулач (5)

Найкращий асистент: Ігор Пердута (4)

Кількість легіонерів: 5 (19,2%)

Загальна вартість гравців: 8,55 млн

Середня вартість за гравця: 328 тис.

Найдорожчі гравці:

Іван Пешіч – 600 тис.

Ігор Пердута – 600 тис.

Ворскла – одна з двох команд, які лідирували у цьому чемпіонаті. Колектив Максимова тримався на першому місці три тури. Були полтавчани і другими, але коротка лава запасних і неможливість ефективної ротації не дали змоги рівно пройти усю турнірну дистанцію першого кола. Після 13 турів Ворскла посідає п'яту сходинку у таблиці УПЛ, але перебуває на відстані однієї перемоги від третього місця, тому вся боротьба за медалі – попереду.

Базова схема команди Максимова – 3-4-2-1. Ворскла переходила на свою колишню формацію 4-2-3-1 лише тоді, коли випадав хтось із трійки основних захисників – Яворський, Чеснаков, Альюн.

З усіх претендентів на місця у підсумковій п'ятірці Ворскла має найкоротшу лаву запасних. Команда, яка за своїм потенціалом здатна фінішувати у трійці лідерів, потребує кадрового підсилення.

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Відразу чотири клуби, які за підсумками першого кола перебувають поза п'ятіркою лідерів, за своїми турнірними показниками та ігровим потенціалом спроможні поборотися за місця у єврокубках – амбітний Колос, цікавий Олімпік, досвідчена Олександрія та талановитий Маріуполь. Останні, до речі, усі свої матчі першої половини чемпіонату відіграли на виїзді. Той факт, що команда Остапа Маркевича у другому колі буде вирішувати свої завдання виключно на власному полі, робить її реальним претендентом навіть на бронзу. Час покаже, чи здатна талановита молода команда на такі серйозні звершення.

Решта команд боротимуться за виживання в елітному дивізіоні. Головним розчаруванням першого кола, безумовно, є СК Дніпро-1. Команда Йовічевіча має великий кадровий та ігровий потенціал, але просто жахливо провела кінцівку першої частини чемпіонату, опустившись на самісіньке дно турнірної таблиці.

Головний висновок першої половини сезону – клуби повинні значно більше довіряти своїй молоді.

Як кажуть – немає лиха без добра. Звичайно, пандемія – це величезна проблема людства, але, як і кожне інше глобальне явище, вона накладає дуже великий відбиток на еволюцію. У цьому випадку епідемія надала нечуваного поштовху для розвитку українського футболу. Ми завжди думали-гадали: чому наша талановита молодь добивається великих міжнародних успіхів, але захлинається у потоці при переході у великий, професіональний футбол? Коронавірус дав чітку відповідь на це запитання. Вона виявилася дуже простою. Хлопцям потрібна довіра. Поки не вивітрився юнацький максималізм, поки не з'явилися сумніви у власних можливостях, їх потрібно швидко і сміливо інтегрувати у дорослий футбол. Тільки так.

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Якби не масові карантини у клубах, навряд чи ми б зараз мали такий великий прогрес у Забарного, Попова, Нещерета, Трубіна, Корнієнка, Бондаря... Навряд чи наші гравці отримали б можливість стати справжніми універсалами, загравши на інших позиціях у найвідповідальніших матчах. Відразу перед очима приклад Миколенка, але подібних випадків вистачає у більшості команд.

Головне, щоб наш футбол правильно скористався цим уроком і не повертався назад, до своєї затишної заводі. У нас багато талановитої молоді, яку потрібно розвивати. Для того, щоб найкраще розкрити свій потенціал, молодий гравець повинен якомога більше грати у період з 18 до 23 років, відчувати максимальні вимоги та відповідальність, а не сидіти на лавці в очікуванні, коли цей ключовий період розвитку його кар'єри безславно пройде і він остаточно втратить усі свої мрії та відчуття того, що його можливостям немає меж.

Потрібно нарешті ламати цю совкову систему мислення – "молодий, перспективний". Навіть не треба дивитися на інтеграцію молоді у французькому, іспанському, голландському футболі. Еволюція сама скерувала нас у потрібне русло. Тепер головне – не повертати назад і не намагатися пливти проти течії.

Сергій Костенюк, спеціально для Футбол 24

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