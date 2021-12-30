Півзахисник Олів'є Тілль поставив підпис під контрактом з Ворсклою на два роки з можливістю пролонгації, повідомляє офіційний сайт клубу. Інші деталі угоди наразі невідомі.

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Останнім клубом 24-річного гравця була російська Уфа, яку він покинув у жовтні цього року. Також хавбек встиг пограти за Роданж і Прогрес. В активі Тілля 27 поєдинків у футболці збірної Люксембургу та 2 голи.

Зауважимо, що Ворскла пішла на зимову паузу п'ятою з 20 пунктами, пропустивши вперед Зорю, Десну, Шахтар та Динамо. Раніше полтавці підсилились хавбеком киян Георгієм Цітаішвілі.

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