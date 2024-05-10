Аталанта вышла вперед на 30-й минуте – Лукман получил мяч перед штрафной и пробил в нижний угол ворот. После перерыва бергамаски удвоили преимущество – Руджери обыгрался с Лукманом и красиво положил в дальнюю девятку.

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Однако и после этого Аталанта не остановилась, а Марсель так в атаку не пошел. Бергамаски на 90+5 поставили точку в игре – Эль-Билаль Туре реализовал выход один на один с Пау Лопесом.