Аталанта – Марсель – 3:0 – видео голов и обзор полуфинала Лиги Европы
09:46 - Читати українською
Аталанта разбила Марсель во втором полуфинальном матче Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка Аталанта – Марсель на "Футбол 24.
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Аталанта вышла вперед на 30-й минуте – Лукман получил мяч перед штрафной и пробил в нижний угол ворот. После перерыва бергамаски удвоили преимущество – Руджери обыгрался с Лукманом и красиво положил в дальнюю девятку.
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Однако и после этого Аталанта не остановилась, а Марсель так в атаку не пошел. Бергамаски на 90+5 поставили точку в игре – Эль-Билаль Туре реализовал выход один на один с Пау Лопесом.
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