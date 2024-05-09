Наставник Карпат Мирон Маркевич уже определился с судьбой игроков, выступающих за его команду на правах аренды, сообщает Sport.ua.

Карпаты хотят бесплатно забрать из Черноморца экс-игрока Динамо

По информации источника, открытым остается вопрос лишь относительно дальнейшей судьбы французского вингера Джареда Хасы. 26-летнему легионеру дадут шанс проявить себя в матче с ФСК Мариуполь, который состоится 11 мая. Если тот сумеет произвести впечатление на тренерский штаб "зелено-белых", то останется в Карпатах и на следующий сезон. В противном случае футболист будет вынужден покинуть Львов (несмотря на соглашение до лета 2025 года), как и подавляющее большинство арендованных.

Напомним, сейчас в составе "львов" на правах аренды выступают Михаил Хромей, Андрей Булеза, Эдуард Козик (все – Шахтер), Александр Мизюк (Металлист) и Ариэльсон (Крузейро).

Карпати повертаються: в УПЛ їх чекає пристрасне дербі з Рухом, революція складу і... ймовірне розчарування