18-летний хавбек стал полноценным игроком полтавчан, сообщает официальный сайт клуба. С Коджови подписано трудовое соглашение на полтора года.

Ворскле предсказывают подписание защитника Порту – он уже стал свободным агентом

Заметим, полузащитник еще с октября находился в расположении Ворсклы, где тренировался с дублем и иногда с главной командой. "Бело-зеленые" в течение этого времени согласовывали отдельные детали контракта с полузащитником, который имеет два гражданства – испанское и английское.

Заметим, что это уже третий официальный зимний новичок Ворсклы – ранее подписали Цитаишвили и Тилля.

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