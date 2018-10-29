Мощный Лондон, феерическая Испания и фиаско французов – самые короткие итоги 3 тура Лиги Европы

Коротко резюмируем 3-й тур группового раунда Лиги Европы в разрезе выступлений представителей топ-чемпионатов.

1. Испанская результативная феерия

Представители Ла Лиги выиграли все 3 матча с общим счетом 13:1. Севилья после поражения от Барселоны уничтожила Акхисар Евгения Селезнева, а Вильярреал прервал месячную безвыигрышную серию разгромом Рапида. Бетис победил значительно скромнее, но сделал это в центральном матче игрового дня. "Вердибланкос" шокировали Милан на Сан-Сиро, чем приблизили Дженнаро Гаттузо к увольнению.

2. Французское фиаско

Лига 1 наоборот подверглась тотальному позору – все команды проиграли. Более того, у Бордо, Марселя и Ренна только одна победа на троих за 3 тура группового раунда Лиги Европы. И это еще не все: в текущем сезоне в основных сетках еврокубков французские команды выиграли только 17% матчей – 3/18. Кризис местной лиги очевиден. Правда, в этот мид-уик соперники были серьезными. Марсель не сдержал Лацио, Бордо уступил Зениту, а Ренн сенсационно подарил викторию Динамо.

"Разбитое травмами и удалением Динамо испортило Ренну праздник". Французские СМИ шокированы победой киевлян в ЛЕ

3. Лондонские топы на ходу

Арсенал победой над Спортингом продлил победную серию до 11 матчей – лучший результат за 11 лет. "Канониры" с абсолютными показателями возглавляют группу Ворсклы. Их соседи со Стэмфорд Бридж аналогично доминируют в квартете ПАОКа наших Евгениев – Шахова и Хачериди. Челси до сих пор не уступал в этом сезоне, если не считать Коммьюнити Шилд. 13 матчевая беспроигрышная серия у Маурицио Сарри. Пробить "чертову дюжину" удачных матчей "синим" помог Рубен Лофтус-Чик, который оформил дебютный хет-трик в карьере в ворота БАТЭ.

4. Бундеслига без сюрпризов

Немецкие коллективы выступили в Лиге Европы в соответствии с текущей формой. РБ Лейпциг идет в группе лидеров в чемпионате, а на Лигу Европы "быки" отвлеклись с ротацией – уверенная победа над Селтиком. Айнтрахт нашел свой футбол – поединок с Аполлоном завершился 4-ой убедительной победой в 5 матчах. Байер очень нестабилен в начале сезона, поэтому никого не удивило, что леверкузенцы "отдали" выигрышный матч Цюриху.

5. Прямые конкуренты Украины в разных кондициях

Бельгия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА благодаря ударному четвергу своих команд, а полпреды Турции, которая наступает нам на пятки в этом рейтинге, провалили 3 тур ЛЕ. Андерлехт и Генк удачно сыграли как раз против стамбульских грандов. Команда Евгения Макаренко расписала ничью с Фенербахче, а Руслан Малиновский помог партнерам на выезде разбить Бешикташ. Закончил картину Стандард – победа над российским Краснодаром. Акхисар же, как уже говорилось, "влетел" Севилье.