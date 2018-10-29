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Севилья – Акхисар – 6:0 – видео голов и обзор матча

26 октября 01:55 301 Читати українською
Севилья – Акхисар – 6:0 – видео голов и обзор матча
Севилья – Акхисар – 6:0 – видео голов и обзор матча

Испанская Севилья поиздевалась над Акхисаром в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Севилья не оставила никаких шансов команде нашего Евгения Селезнева, отправив в ворота турков 6 "сухих" мячей. Акхисар не сумел забить даже гол престижа, а Селезнев покинул поле в середине второго тайма.

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После этого тура сразу три команды в группе J имеют по 6 очков: Севилья, Краснодар и Стандард, тогда как у Акхисара совсем нет зачетных пунктов.

Лига Европы. Группа J

Севилья – Акхисар – 6:0

Голы: Месса, 7, Сарабия, 9, Лукач (автогол), 35, Муриель, 50, Промес, 60, Меркадо, 67

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы3 турРамон Санчес Писхуан (Севилья)

Севилья - Акхисар Беледиеспор: Четверг 25 октября 2018

Севилья
Матч окончен
6 : 0
Акхисар Беледиеспор
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