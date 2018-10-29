toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Лига Европы: Арсенал вырвал победу у Спортинга, Милан сенсационно проиграл Бетису

25 октября 21:52 154 Читати українською
Лига Европы: Арсенал вырвал победу у Спортинга, Милан сенсационно проиграл Бетису
Спортинг – Арсенал – 0:1

Состоялись очередные матчи 3-го тура Лиги Европы в группах D, E, F.

В другом матче группы Е, в которой выступает полтавская Ворскла, лондонский Арсенал минимально обыграл Спортинг благодаря голу Дэнни Уэлбека, забитого в конце второго тайма.

Арсенал продолжает лидировать в турнирной таблице. Спортинг второй, следом идут Вокрскла и Карабах.

Лига Европы: Ворскла минимально победила Карабах на выезде

В группе D Фенербахче феерично спасся в матче с Андрелехтом. Бельгийцы владели преимуществом в 2 мяча после дубля Баккали. Однако Фрей сначала забил сам, а затем отдал результативную передачу на Калдырыма.

В этой же группе загребское Динамо на выезде одержало волевую победу на Спартаком из Трнавы. На гол Горбани ​​в первом тайме после перерыва ответили Гавранович и Оршич.

Динамо Загреб продолжает лидировать в своей группе с максимальным количеством очков. У Фенербахче и Спартака 4 и 3 очка соответственно. У Андрелехта всего одно очко.

УЕФА выплатил более 1 млрд евро клубам-участникам Лиги чемпионов 2017/18: стало известно, сколько заработал Шахтер

В группе F Олимпиакос спокойно справился с Дюделанжем. Отличились Торосидис и Фортунис.

Милан дома неожиданно проиграл Бетису. На голы Санабрии и Ло Чельсо "россонери" смогли ответить только забитым мячем Кутроне.

Бетис возглавил турнирную таблицу своей группы, Милан отстает на одно очко от испанцев. Олимпиакос занимает третье место. А Дюделанж до сих пор без очков и забитых голов.

Лига Европы. Группа E

Спортинг – Арсенал – 0:1

Гол: Уэлбек, 77

Лига Европы. Группа D

Андерлехт – Фенербахче – 2:2

Голы: Баккали, 35, 50 – Фрей, 53, Калдырым, 57

Спартак Трнава – Динамо Загреб – 1:2

Голы: Горбани, 32 – Гавранович, 65, Оршич, 77

Лига Европы. Группа F

Милан – Бетис – 1:2

Голы: Кутроне, 83 – Санабрия, 30 Ло Чельсо, 54

Дюделанж – Олимпиакос – 0:1

Голы: Торосидис, 66, Фортунис, 81

Лига Европы3 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Бетис: Четверг 25 октября 2018

Милан
Матч окончен
1 : 2
Бетис
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Арсенал Арсенал Милан Милан Бетис Бетис Лига Европы Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Милан - Бетис Спортинг Лиссабон - Арсенал Дюделанж - Олимпиакос Андерлехт Андерлехт Фенербахче Фенербахче Динамо Загреб Динамо Загреб Дюделанж Дюделанж Спартак Трнава Спартак Трнава Олимпиакос Олимпиакос Спартак Трнава - Динамо Загреб Андерлехт - Фенербахче
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо сенсационно проиграло Львову
    Україна — 28 окт913 Динамо сенсационно проиграло Львову
20
час
:
59
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук