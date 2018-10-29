Лига Европы: Арсенал вырвал победу у Спортинга, Милан сенсационно проиграл Бетису

Состоялись очередные матчи 3-го тура Лиги Европы в группах D, E, F.

В другом матче группы Е, в которой выступает полтавская Ворскла, лондонский Арсенал минимально обыграл Спортинг благодаря голу Дэнни Уэлбека, забитого в конце второго тайма.

Арсенал продолжает лидировать в турнирной таблице. Спортинг второй, следом идут Вокрскла и Карабах.

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В группе D Фенербахче феерично спасся в матче с Андрелехтом. Бельгийцы владели преимуществом в 2 мяча после дубля Баккали. Однако Фрей сначала забил сам, а затем отдал результативную передачу на Калдырыма.

В этой же группе загребское Динамо на выезде одержало волевую победу на Спартаком из Трнавы. На гол Горбани ​​в первом тайме после перерыва ответили Гавранович и Оршич.

Динамо Загреб продолжает лидировать в своей группе с максимальным количеством очков. У Фенербахче и Спартака 4 и 3 очка соответственно. У Андрелехта всего одно очко.

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В группе F Олимпиакос спокойно справился с Дюделанжем. Отличились Торосидис и Фортунис.

Милан дома неожиданно проиграл Бетису. На голы Санабрии и Ло Чельсо "россонери" смогли ответить только забитым мячем Кутроне.

Бетис возглавил турнирную таблицу своей группы, Милан отстает на одно очко от испанцев. Олимпиакос занимает третье место. А Дюделанж до сих пор без очков и забитых голов.

Лига Европы. Группа E

Спортинг – Арсенал – 0:1

Гол: Уэлбек, 77

Лига Европы. Группа D

Андерлехт – Фенербахче – 2:2

Голы: Баккали, 35, 50 – Фрей, 53, Калдырым, 57

Спартак Трнава – Динамо Загреб – 1:2

Голы: Горбани, 32 – Гавранович, 65, Оршич, 77

Лига Европы. Группа F

Милан – Бетис – 1:2

Голы: Кутроне, 83 – Санабрия, 30 Ло Чельсо, 54

Дюделанж – Олимпиакос – 0:1

Голы: Торосидис, 66, Фортунис, 81