Потужний Лондон, феєрична Іспанія та фіаско французів – найкоротші підсумки 3 туру Ліги Європи

Коротко резюмуємо 3-й тур групового раунду Ліги Європи в розрізі виступів представників топ-чемпіонатів.

1. Іспанська результативна феєрія

Представники Ла Ліги виграли всі 3 матчі з загальним рахунком 13:1. Севілья після поразки від Барселони знищила Акхісар Євгена Селезньова, а Вільяреал перервав місячну безвиграшну серію розгромом Рапіда. Бетіс переміг значно скромніше, але зробив це в центральному матчі ігрового дня. "Вердібланкос" шокували Мілан на Сан-Сіро, чим наблизили Дженнаро Гаттузо до звільнення.

2. Французьке фіаско

Ліга 1 навпаки зазнала тотальної ганьби – всі команди програли. Ба більше, у Бордо, Марселя та Ренна лише одна перемога на трьох за 3 тури групового раунду Ліги Європи. І це ще не все: у поточному сезоні в основних сітках єврокубків французькі команди виграли тільки 17% матчів – 3/18. Криза місцевої ліги очевидна. Щоправда, в цей мідвік суперники були серйозними. Марсель не стримав Лаціо, Бордо поступився Зеніту, а Ренн сенсаційно подарував вікторію Динамо.

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3. Лондонські топи на ходу

Арсенал перемогою над Спортінгом продовжив переможну серію до 11 матчів – найкращий результат за 11 років. "Каноніри" з абсолютними показниками очолюють групу Ворскли. Їхні сусіди зі Стемфорд Брідж аналогічно домінують у квартеті ПАОКа наших Євгенів – Шахова та Хачеріді. Челсі досі не поступався у цьому сезоні, якщо не рахувати Ком'юніті Шілд. 13 матчева безпрограшна серія у Мауріціо Саррі. Пробити "чортову дюжину" вдалих матчів "синім" допоміг Рубен Лофтус-Чік, який оформив дебютний хет-трик у кар'єрі в ворота БАТЕ.

4. Бундесліга без сюрпризів

Німецькі колективи виступили в Лізі Європи відповідно до поточної форми. РБ Лейпциг йде в групі лідерів у чемпіонаті, а на Лігу Європи "бики" відволіклися з ротацією – впевнена перемога над Селтіком. Айнтрахт знайшов свій футбол – поєдинок з Аполоном завершився 4-ою переконливою звитягою в 5 матчах. Байєр дуже нестабільний на початку сезону, тому нікого не здивувало, що леверкузенці "віддали" виграшний матч Цюриху.

5. Прямі конкуренти України в різних кондиціях

Бельгія обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки ударному четвергу своїх команд, а повпреди Туреччини, яка наступає нам на п'яти у цьому рейтингу, провалили 3 тур ЛЄ. Андерлехт та Генк вдало зіграли якраз проти стамбульських грандів. Команда Євгена Макаренка розписала нічию з Фенербахче, а Руслан Маліновський допоміг партнерам на виїзді розбити Бешикташ. Довершив картину Стандард – перемога над російським Краснодаром. Акхісар же, як говорилося, "влетів" Севільї.