Малиновский отличился классным ассистом за Генк в матче Лиги Европы

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский помог своей команде одолеть Бешикташ в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы. В активе украинца голевой пас.

Украинец Руслан Малиновский приложил руку к важной победе Генка. 25-летний хавбек сборной Украины отдал результативную передачу в поединке 3 тура группового турнира Лиги Европы Бешикташ – Генк.

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Украинец шикарно разобрался с соперником в центре поля и отдал голевой пас на Ндонгала, который уверенно переиграл голкипера Бешикташа. Матч завершился победой Генка со счетом 4:2. После 3 туров Генк набрал 6 очков и занимает первое место в группе.

Напомним, недавно Малиновский забил дебютные голы за сборную Украины. Сначала хавбек в товарищеском поединке поразил ворота Италии, а через несколько дней своим голом принес "сине-желтым" победу над Чехией в матче Лиги наций.