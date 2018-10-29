Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла одну позицию в рейтинге – почему это произошло и что дальше

Украинские клубы одержали первые победы в основной сетке Лиги Европы 2018/19, но наша лига опустилась в рейтинге коэффициентов УЕФА на одну строчку.

Этот еврокубковый мид-уик стал самым плодотворным в сезоне для представителей УПЛ – они заработали наибольшее количество баллов для рейтинга УЕФА. Впрочем, хотя бы сохранить свои позиции в таблице коэффициентов нашему чемпионату это не помогло.

Вчера Динамо и Ворскла одержали первые победы в групповом раунде Лиги Европы. Киевляне на выезде вырвали викторию над Ренном, а Ворскла обыграла азербайджанский Карабах. Поскольку за каждую победу на групповом этапе еврокубков лига получает 2 балла, а Шахтер в результате разгрома от Манчестер Сити в Лиге чемпионов казну не восполнил, то УПЛ за отчетный мид-уик заработала 4 балла.

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Делим этот заработок на 5 наших еврокубковых бойцов (два из которых уже прекратили выступления на континентальной арене) и добавляем полученные 0,800 пункта Украине в рейтинг УЕФА. Таким образом, достижения наших команд в сезоне на данный момент составляют 3,400 пункта, а общий коэффициент – 36,700.

Однако занести в актив эту неделю Украина не может, ведь результативные выступления бельгийских клубов отбросили нас с 8 на 9 место в таблице коэффициентов УЕФА. Ничья Брюгге в Лиге чемпионов, а также ничья Андерлехта и победы Генка и Стандарта в Лиге Европы принесли Бельгии за текущий мид-уик аж 6 баллов (1+1+2+2 соответственно). Разделив их на 5 полпредов, имеем 1,200 пункта в рейтинг Лиги Жупиле.

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Бельгия только сравнялась с Украиной по общему коэффициенту – 36,700, но лучший результат в этом сезоне (4,600 против 3,400) дал ей возможность обойти нас в рейтинге УЕФА и подняться на 8 место. Украина же опустилась на 9 место в таблице.

Стоит отметить, что такая перестановка прямой вред Украине пока не нанесла – 8 и 9 места имеют идентичные квоты в еврокубках. Однако проблема в том, что по итогам футбольного года с такими выступлениями конкурентов УПЛ может потерять и 9 место. Плодотворный для нас сезон 2014/15 отойдет в историю, в результате чего вперед может вырваться еще и Турция.

У Украины отминусуют 10,000 пунктов, а у Турции – только 6,000 (Бельгия также потеряет меньше, чем Украина – 9,600). Если спроецировать ситуацию на данный момент, то турки проигрывают нам только 0,100 пункта (26,700 против 26,600). То есть украинские клубы не имеют права до конца сезона набрать меньше прямых конкурентов. А выполнить такую ​​задачу будет сложно, ведь у Бельгии и Турции в еврокубках еще по 4 команды, а у нас – 3.

Если Украина опустится на 10 место в рейтинге (очень вероятный итог), то ухудшит свое положение на евроарене. При определенных условиях вице-чемпион 10 лиги начнет квалификацию Лиги чемпионов не с третьего раунда, а со второго. Это дополнительные два матча отбора и еще один соперник на пути в основную сетку ЛЧ.

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