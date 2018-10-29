toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Лофтус-Чик стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

26 октября 16:54 46 Читати українською
Лофтус-Чик стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Рубен Лофтус-Чик / Reuters

Определился лучший игрок недели в Лиге Европы.

Болельщики выбрали хавбека Челси Рубена Лофтус-Чика лучшим футболистом недели по итогам 3-го тура Лиги Европы, сообщает официальный Twitter турнира.

Лига Европы: Севилья уничтожила Акхисар Селезнева, Челси победил БАТЭ, Яблонец сыграл вничью с Астаной

Полузащитник "синих" хет-триком помог Челси победить белорусский БАТЭ. 22-летний футболист опередил в голосовании Михаэля Фрая (Фенербахче), Джованни Ло Чельсо (Бетис) и Мунаса Даббура (Зальцбург).

Абрамович не будет продавать Челси

Лига Европы3 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - БАТЭ: Четверг 25 октября 2018

Челси
Матч окончен
3 : 1
БАТЭ
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Челси Челси Лига Европы Рубен Лофтус-Чик Рубен Лофтус-Чик Челси - БАТЭ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
5
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук