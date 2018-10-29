"Разбитое травмами и удалением Динамо испортило Ренну праздник". Французские СМИ шокированы победой киевлян в ЛЕ

Динамо на последних минутах вырвало победу над Ренном в 3 туре группового раунда Лиги Европы. Французские СМИ очень удивлены таким результатом, учитывая кадровые проблемы украинской команды.

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Разбитое травмами и удалением Динамо выиграло в Ренне. Бретонцы еще несколько дней точно будут шокированы от того, как они умудрились проиграть Динамо. Украинцы приехали обескровлены травмами Беседина, Русина, Буэно и Цыганкова, а на 84-минуте остались в меньшинстве.

Они лишь дважды попали в створ, но забили два гола: сказочный выстрел Кендзеры и удар Буяльского, с которым не справились Желен и Диалло. А Ренн из множества возможностей реализовал только одну.

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Урок – Ренн был ужасен в реализации. На Роазон Парк не было разведки, первые голевые шансы организовало Динамо. После перерыва подопечные Сабри Лямуши наконец взяли игру под свой контроль. Матч был односторонним, а киевляне терпели изо всех сил, особенно после удаления Шепелева. Однако Динамо воспользовалось единственным реальным шансом во втором тайме – гол Буяльского осветил им путь в 1/16 финала.

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В конце матча Динамо шокировало Ренн – результат серьезно ухудшил шансы бретонцев на выход из группы. На Роазон Парк в этот вечер очевидно пришло Рождество, ведь голкиперы обеих команд сделали соперникам большие подарки. Гол Буяльского с острого угла принес украинцам неожиданную победу, которые в тот момент, казалось, были в тупике. А первое взятие ворот Динамо пришло от Кендзеры, хотя никто не ожидал от него такого роскошного удара с 30 метров.

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Ренн испортил себе праздник и шансы на выход из группы в одном из лучших матчей за последние годы на Роазон Парк. Небо упало на голову Ренна. Огромное разочарование для команды. Хозяева доминировали, но были совершенно неэффективны перед чужими воротами.

Игрок матча – Никита Бурда. Ренн не забил второй раз из-за неуклюжести своих форвардов, а также из-за этого центрального защитника, который продемонстрировал очень надежный футбол. В частности, выиграл две важные дуэли у Сарра.

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