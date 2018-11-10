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Мизин: Шахтеру будет непросто прийти в себя после поражения от Манчестер Сити

14:27 25 Читати українською
Мизин: Шахтеру будет непросто прийти в себя после поражения от Манчестер Сити
ФК Шахтер / пресс-служба "горняков"

Экс-хавбек сборной Украины Сергей Мизин скептически оценивает шансы Шахтера на победу в матче против Ворсклы.

"Горняки" потерпели болезненное поражение от Манчестер Сити (0:6), и перелет нужно учитывать. Дончанам будет непросто прийти в себя. К тому же нужно учитывать, будут ли на поле Тайсон и Марлос. А Ворскла, думаю, постарается реабилитироваться перед своими болельщиками за досадный проигрыш Карабаху в Лиге Европы. Думаю, будет ничья со счетом 1:1.

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Динамо - Мариуполь? Киевляне очень много эмоций выплеснули в поединке Лиги Европы с Ренном. Но после таких побед восстанавливаться всегда легче. Даже проигранный матч с Шахтером показал, что Динамо набирает обороты. Уверен в одном, что поединок для Динамо будет непростым, поэтому и преимущество хозяевам я отдам минимальное, Динамо победит со счетом 1:0", – рассказал Мизин для Команда№1.

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Украина15 тур

Ворскла - Шахтер: Воскресенье 11 ноября 2018

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