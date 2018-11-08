Манчестер Сити в пух и прах разбомбил Шахтер в матче Лиги чемпионов, Зинченко приложился к избиению

Манчестер Сити принимал донецкий Шахтер в 4-м туре ЛЧ 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. У команды Гвардиолы в отчетной игры был шанс оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов уже после 4-х туров. Это произошло бы, если лидер АПЛ победил чемпионов Украины, а в параллельном матче группы Хоффенхайм проиграл в Лионе. Шахтер после первого круга делил 3-4 места с немцами и должен был цепляться за очки, если хотел бы продолжить свою историю в ЛЧ.

Манчестер Сити – Шахтер – видео голов

Лишь после 10-й минуты команды обменялись ударами. Резкая атака Шахтера правым флангом завершилась ударом Мораеса. Эдерсон не совсем уверенно, но парировал. В следующей Жезус пробивал головой, но Пятов был на месте. Манчестер Сити открыл счет издевательски легко. Марез разобрался, несмотря на то, что за ним следили трое соперников, Давид Силва подставлял ногу перед пустыми воротами, будто игроки Шахтера оказались под гипнозом алжирца. Зинченко перехватил пас Пятова под прессингом, но его партнеры зря решили снова завести мяч в ворота.

Action replay of Raheem Sterling winning a penalty... #MCISHA pic.twitter.com/Mcsh8xGLHo — Manchester Football Social (@MCRfootysocial) 7 листопада 2018 р.

Манчестер Сити – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Второй гол – это просто трагикомедия. Тот самый Виктор Кашшаи придумал пенальти, когда Стерлинг эффектно споткнулся о газон. Матвиенко даже не успевал догнать Рахима! Габриэл Жезус без проблем обыграл Пятова с 11-метровой отметки. В ответ Шахтер мог забивать, но после классного паса Николая Болбат в касание запустил мяч в небеса с выгодной позиции. Тот же Жезус выбежал один на один, но так долго семенил, что Кривцов чудом успел догнать и постелиться в блоке. Зинченко жестко принял Коваленко. Виктор пытался разжалобить арбитра своими муками на газоне, но ничего такого там не было. Свидетельством чему – герой матча с Динамо быстренько забегал после завершения эпизода.

Коваленко из-за пределов штрафной только насмешил фанатов Сити своим очень сильным и не менее провальным ударом. Тайсон будто пытался показать, что Шахтер это он и еще десять. Бразилец прокинул мяч вперед и двинулся на 3-х соперников. Странное решение. Видимо, от отчаяния, что ничего не получается в атаке. Тот же Коваленко едва не привез момент для хозяев абсолютно неоправданным пасом назад. 4:1 по моментам: Сити спокойно побеждает и приближается к выходу в плей-офф после первых 45 минут, хотя судья, конечно, еще тот... Кашшаи.

Manchester City’s last 11 games in all competitions:



WWWWDWWWWWW



Goals: 35

Conceded: 1



Outstanding in both boxes. pic.twitter.com/yBZuMnmLjN — Squawka Football (@Squawka) 7 листопада 2018 р.

На старте второго тайма Зинченко бросил Стерлинга в прорыв. Рахим разобрался с двумя оппонентами, а затем пробил из-под еще двух точно в угол. Формально голевой пас на счету украинца! Степаненко врезался в соперника, и арбитр без колебаний назначил второй пенальти. Жезус оформил дубль с 11-метровых. Марез на скорости прорвался по правому флангу, но не попал в дальний. Эдерсон в красивом полете вытащил удар Ракицкого со штрафного. Матвиенко обрезался пасом на Степаненко, и Ман Сити мгновенно наказал в быстрой контре. Это Марез наконец-то исправился и прошил Пятова.

Зинченко помогает Сити закрепиться на первом месте, хотя результат игры в параллельной встрече оставил "мещанам" крошечные шансы на неудачу. У чемпионов Англии 9 очков. Шахтер с 2-мя баллами опускается на 4-е место, но сохраняет шансы на плей-офф ЛЧ или ЛЕ. Лион набрал 6 пунктов, Хоффенхайм – 3.

Лига чемпионов. Группа F, 4-й тур

Манчестер Сити – Шахтер – 6:0

Голы: Д.Силва, 13, Жезус, 23, 72 (пен.), 90+2, Стерлинг, 49, Марез, 84