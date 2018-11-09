"Без Гармаша и Сидорчука это можно смотреть", или Мариуполь – настоящий тест киевлян: реакция соцсетей на Динамо – Ренн

Киевское Динамо провело один из лучших матчей в сезоне, разбив французский Ренн. Команда Хацкевича сделала весомый шаг к выходу в плей-офф Лиги Европы.

Динамо обыграло Ренн на НСК Олимпийский со счетом 3:1. Вице-чемпионы Украины показали качественную игру, а Шапаренко и Миколенко отличились красивыми голами. После второй подряд победы "бело-синих" в еврокубках соцсети взорвались оптимизмом относительно будущих перспектив киевского клуба. Динамо понемногу нащупывает свой футбол, а матчи против Шахтера и Ренна – яркое подтверждение положительной динамики команды Хацкевича.

Динамо – Ренн: украинцы феерят в матче Лиги Европы – лучший еврокубковый матч киевлян в сезоне и ответ Шевченко

"Больше года пишу о том, что в Динамо очень талантливая молодежь, надо ей доверять, что ставка на ветеранов-полузащитников – путь в никуда и потеря драгоценного времени. Надеюсь, что матч в Харькове и сегодняшняя победа, полностью заслуженная при хорошей игре, станут поворотными в этом плане, и Хацкевич продолжит реально доверять динамовским воспитанникам. Не только этим, но и Попову, Алибекову, Булеце...

Два мяча сегодня забили ребята из команды Юрия Мороза, что играла два года назад в юношеской Лиге чемпионов. Коли и Виталику персональный респект!", – отмечает прогресс киевской молодежи комментатор каналов Спорт 1 / Спорт 2 и обозреватель журнала "Футбол" Андрей Шахов.

Журналист программы ПРОФУТБОЛ и комментатор 2+2 Роман Бебех также делает акцент на талантливой молодежи Динамо: "Миколенко второй матч подряд показывает, что где-то в резервах есть много талантливых ребят. И они заслуживают шанс".

Миколенко другий матч поспіль демонструє, що десь у резервах є багато талановитих хлопців. І вони заслуговують на шанс — Роман Бебех (@roman_bebekh) 8 листопада 2018 р.

А вот известный комментатор Дмитрий Джулай остался доволен скоростью игры подопечных Хацкевича: "Стартовый состав, который позволил сыграть в другом ритме, с другим темпом развития атак, сыграть быстро и одновременно разумно. И можно было снова вспомнить, что Динамо – это сила в движении" .

Стартовий склад, що дозволив зіграти у іншому ритмі, з іншим темпом розвитку атак, зіграти швидко й водночас розумно. І можна було знову згадати, що "Динамо" – це сила в русі. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 8 листопада 2018 р.

Блогер Сергей Тищенко считает, что Динамо играет гораздо лучше без Гармаша и Сидорчука.

"Динамо разбило Ренн. Очень важная победа для динамовцев. Не менее важно, что забили дважды молодые игроки Миколенко и Шапаренко

В какое-то время выиграли центр поля. В первом тайме Ренн просто не успевал. Можно было снимать все вопросы еще в первом тайме. Первая часть второго тайма была довольно тревожная. После второго гола гости просто остановились.

Динамо с разгромным счетом почти не побеждает в чемпионате, а тут разгром в ЛЕ. Связываю это с желанием реабилитироваться после Шахтера и проблемами в составе Ренна.

Гармаш и Сидорчук? А кто это? Без них точно пока лучше, чем с ними

Сидклей точно сделал атаку сильнее. Такой зависимости, как раньше от Цыганкова, уже нет. Нужно будет думать, как совместить всех их на поле, когда выздоровеет Беседин или купят нового нападающего. Че Че гораздо лучше с мячом, чем без него.

От эйфории я далек. Но счет однозначно радует", – торжествует блогер.

Журналист и блогер Кирилл Крыжановский считает, что настоящим тестом для Динамо станет матч УПЛ против Мариуполя:

"После поединка с Шахтером был один важный вопрос – это была вспышка или что-то с прицелом на прогресс? Матч с Ренном этот вопрос оставил. Очень хочется посмотреть на матчи Динамо в чемпионате Украины и узреть там же такое же желание и рвение.

Парадоксально, но настоящим тестом для Динамо будет матч ближайшего тура против Мариуполя. Вот там и посмотрим на уровень мотивации, желания и, что самое главное, агрессии команды не в одном тайме, а на протяжении всего матча.

Ну а пока можно констатировать едва ли не лучший матч команды в этом сезоне и важную победу"

"Это уже веселее. Надо похвалить всех без исключения игроков. Сегодня мы увидели игру которая, я уверен, понравилась всем болельщикам. Но, расслабляться нельзя. Строится новая команда и уже отчётливо просматривается костяк основы. Естественно, требуются усиления. Не хочется разбирать все позиции, скажу на мой взгляд о главном. Я надеюсь, уже всем стало понятно, что центральный треугольник надо полностью перестраивать. На мой взгляд, только Шапаренко в позиции атакующего хава соответствует уровню Динамо", – отметил агент агент Вячеслав Заховайло.

"С ветеранами стоит прощаться, может это и печально, но ничто не вечно под луной...", – считает блогер Михаил Смоловой.

"Кроме Динамо, украинские клубы ужасно сыграли в еврокубках! В украинском футболе нужны реформы! Будет ли их проводить нынешнее руководство украинского футбола – большой вопрос!", – пишет председатель профсоюза футболистов Олег Печорный.

"Динамо на 75-80% выходит из группы", – считает журналист программы ПРОФУТБОЛ Вадим Скичко.