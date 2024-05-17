Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как оберегает себя от негатива со стороны СМИ и болельщиков.

– Вашу фамилию можно увидеть в различных рейтингах худших трансферов, составленных британской прессой. Что вы делали, чтобы это не влияло на вашу игру?

– Я постоянно повторял президенту Динамо: "Не читайте отзывы болельщиков. Разговаривайте со специалистами, тренером и только потом делайте выводы".

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Единственные, кто может публично и действительно конструктивно критиковать игру и работу тренера, – это бывшие тренеры. Даже футболисты, которые закончили карьеру, – нет, ведь у них отсутствует тренерский опыт.

Я доволен своей футбольной карьерой и тем, что сейчас делаю как тренер. Не надо искать негатив. Особенно в эпоху социальных сетей, когда любой болельщик, сидя на диване, может написать тебе что угодно, а ты будешь сидеть и думать, так это или не так", – рассказал Ребров в интервью Forbes.

Напомним, Сергей Станиславович возглавлял Динамо с 2014-го по 2017-й годы.

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