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Ворскла – Карабах – видео гола

7 ноября 12:34 99 Читати українською
Ворскла – Карабах – видео гола
Ворскла – Карабах – видео гола

Карабах открыл счет в матче 4 тура Лиги Европы против Ворсклы. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

На 13-й минуте матча арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Абдуллаев.

Лига Европы4 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 1
Карабах
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Лига Европы Ворскла Ворскла Ворскла - Карабах Видеоновости Карабах Карабах
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