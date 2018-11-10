Мізін: Шахтарю буде непросто оговтатись після поразки від Манчестер Сіті

Екс-хавбек збірної України Сергій Мізін скептично оцінює шанси Шахтаря на перемогу у матчі проти Ворскли.

"Гірники" зазнали болючої поразки від Манчестер Сіті (0:6), і переліт потрібно враховувати. Донеччанам непросто буде прийти в себе. До того ж потрібно враховувати, чи будуть на полі Тайсон і Марлос. А Ворскла, думаю, постарається реабілітуватися перед своїми уболівальниками за прикрий програш Карабаху у Лізі Європи. Гадаю, буде нічия з рахунком 1:1.

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Динамо – Маріуполь? Кияни дуже багато емоцій виплеснули в поєдинку Ліги Європи з Ренном. Але після таких перемог відновлюватися завжди легше. Навіть програний матч з Шахтарем показав, що Динамо набирає обертів. Впевнений в одному, що поєдинок для Динамо буде непростим, тому і перевагу господарям я віддам мінімальну, Динамо переможе з рахунком 1:0", – розповів Мізін для Команда№1.

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