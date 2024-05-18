Криворожане уже начали формировать состав с прицелом на новый сезон.

Кривбасс на своем сайте объявил о продлении контрактов с 4 игроками. Новые соглашения с клубом подписали вратарь Богдан Хома, а также полузащитники Дмитрий Хомченовский, Максим Задерака и Юрий Вакулко.

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Первый будет выступать за криворожан следующие 4 года, а трое других пока ограничились одним сезоном.

Напомним, Хома, Хомченовский и Задерака присоединились к Кривбассу летом 2022-го, а Вакулко – летом 2023-го.

К слову, команда Юрия Вернидуба уже гарантировала себе бронзовые медали УПЛ. В еврокубках команда стартует с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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