Кривбасс объявил о продлении контрактов сразу с 3-мя лидерами и голкипером
Криворожане уже начали формировать состав с прицелом на новый сезон.
Кривбасс на своем сайте объявил о продлении контрактов с 4 игроками. Новые соглашения с клубом подписали вратарь Богдан Хома, а также полузащитники Дмитрий Хомченовский, Максим Задерака и Юрий Вакулко.
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Первый будет выступать за криворожан следующие 4 года, а трое других пока ограничились одним сезоном.
Напомним, Хома, Хомченовский и Задерака присоединились к Кривбассу летом 2022-го, а Вакулко – летом 2023-го.
К слову, команда Юрия Вернидуба уже гарантировала себе бронзовые медали УПЛ. В еврокубках команда стартует с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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