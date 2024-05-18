Французская Лига 1 узнала имя второй команды, которая сыграет в сезоне 2024/25 в высшем дивизионе.

В Лиге 2 в пятницу, 17 мая, состоялся завершающий тур. За вторую прямую путевку в Лигу 1 боролись Анже и Сент-Этьен. Последние неожиданно проиграли Кевийни (1:2).

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Команда Александра Дюжо со своей задачей справилась. Анже сыграл в нулевую ничью с Дюнкерком и этого оказалось достаточно для того, чтобы завершить сезон на втором месте. "Красно-белые" вернулись в Лигу 1 спустя год после вылета.

Фанаты сразу после финального свистка начали громкое празднование. Болельщики выбежали на поле, зажигали пиротехнику и танцевали.

Стоит заметить, что из Лиги 2 также вышел Осер, который стал чемпионом. Сент-Этьен, Родез и Париж сыграют в стыковых матчах за право выйти в Лигу 1.

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