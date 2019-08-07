Миньоле сыграл против Динамо под "нацистским" номером и интересно объяснил свой выбор

Симон Миньоле вышел против Динамо со скандальным номером на спине. Брюгге обыграл киевлян (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а голкиперу пришлось оправдываться.

Миньоле в понедельник перешел из Ливерпуля в Брюгге, а уже во вторник дебютировал за новый клуб в игре против Динамо. Симон сохранил ворота "сухими", но в Бельгии обратили внимание на другой нюанс. Голкипер выбрал 88-й номер – в неонацистских кругах это отсылка к Адольфу Гитлеру. Миньйоле попросили прокомментировать ситуацию.

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"Я не понимаю, почему должен менять номер. Все, кто меня знают, прекрасно понимают, что эта тема не имеет для меня никакого значения. Я никогда об этом даже не думал. Здесь не о чем говорить.

Я посмотрел на свободные номера в Брюгге, и думал взять 12-й, но из уважения к болельщикам этого не сделал. Всегда играю под номером 22. 88 – это 4 раза по 22, а Брюгге – мой четвертый клуб. В этом смысл, все просто. Больше не стоит искать никаких подтекстов, тогда и я буду спокоен", – сказал Миньоле в комментарии Sporza.

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