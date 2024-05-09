Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался относительно игры Хоселу в полуфинале с Баварией в Лиге чемпионов.

"Да, Хоселу является идеальным отражением того, чем является эта команда. Игроков, которые сделали большой вклад. Мы должны были верить.

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Хоселу сделал фантастическую работу, он фантастический нападающий. Мы больше использовали его для навесных передач, и он делал это очень хорошо. Он отдал много энергии в конце игры", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, Хоселу вышел на поле на 81 минуте. До финального свистка испанский форвард оформил дубль в ворота Баварии, что позволило Реалу выйти в финал Лиги чемпионов.

Реал прошел в финал ЛЧ, одержав драматическую победу в триллере с Баварией – Лунин и Хоселу спасли Мадрид от фиаско