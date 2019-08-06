Брюгге – Динамо: Жерсон мог забивать в своем дебюте в матче Лиги чемпионов 2019/20

Брюгге принимает киевское Динамо в первой игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Счет и отчет матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Брюгге – Динамо стартовал в 21:30. Игру транслирует канал "2+2". Обе команды дебютировали в еврокубковом сезоне, а перед отчетным поединком выиграли по 2 матча своих чемпионатов, где в прошлом сезоне добыли серебро. Брюгге возглавляет первенство Бельгии благодаря разнице голов (9:1) после двух стартовых туров. Динамо идет на 2-м месте в УПЛ, выиграв оба львовских матча (5:0 по сумме). Киевляне также успели завоевать Суперкубок Украины-2019. Для обеих команд это первая личная встреча.

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 2019/20

В составе бельгийцев отмечаем арендованного игрока Шахтера и сборной Украины Эдуарда Соболя, который мгновенно отвоевал место в основе на левом фланге обороны. Кроме этого, Брюгге подписал знаменитого голкипера Ливерпуля и национальной команды Бельгии Симоне Миньоле. Ханс Ванакен опередил Малиновского, став лучшим игроком предыдущего внутреннего сезона – сейчас же 26-летний хавбек является лучшим бомбардиром Брюгге после 2-х туров (3 гола). Другое известное украинским болельщикам имя – экс-форвард Зари Деннис Бонавентуре.

На первой же минуте Беседин заработал стандарт, а Кендзера апеллировал о пенальти, мол, мяч попал в руку игроку бельгийцев. Испанский судья Эстрада Фернандес имел другое мнение. Киевляне начали с активного владения, и это первый сюрприз. Караваев на 4-й минуте получил пас пяткой от Гармаша, но метров с 12 пробил очень неточно. Момент! Брюгге ответил быстро. Первый удар блокирует Кадар, второй вытягивает Бойко. Окереке выиграл силовую борьбу у венгра, и Денис снова выручил - в красивом прыжке. Вербич получил пас для удара, но словенец ударил выше. Не прошло и 10 минут, как команды выдали по 2 опасных удара из пределов штрафной.

Беседин неожиданно обошел двух оппонентов и вырвался на свидание с голкипером, однако пробил уже значительно хуже - прямо в Миньйоле. Не хватило Артему выдержки, ведь никто из защитников и близко не мешал уже. Буяльский принял неправильное решение в центре поля и проиграл силовую борьбу. Пошла быстрая контра хозяев. Хорошо, что Кадар успел подчистить. Ванакен крутым пасом в стиле Сидоручка против Львова забрасывает во вратарскую, где Миколенко отборолся. Вторая волна атаки с навесом Соболя и ударом Ритса с нескольких метров - Бойко берет мяч намертво.

Гармаш очень долго думает, Соболь перехватывает и зарабатывает опасный штрафной. Отбились динамовцы, а бельгийцы начинают давить на арбитра вместе со своими переполненными трибунами, которые выглядят и звучат очень атмосферно. Караваев на ровном месте дважды провалился. Во втором эпизоде банально скосил Ритса в пределах штрафной. Это пенальти, Ванакен спокойно его реализует, и становится очень страшно. Гармаш заработал желтую, еще один штрафной завершился ударом. Кендзера так отбрасыва назад, что только забег Бойко спас от беды.

В 4 раза Брюгге был точнее за первые 45 минут (4:1). Это не устраивает тренерский штаб Динамо. Хацкевич решил не тянуть с заменами и снова удивить всех. Цыганков заменил Караваева, а Жерсон Родригес дебютирует, выходя вместо... Беседина. Вот так ходы в перерыве! Цыганков дважды просто шокировал бракованными передачами в моментах, когда можно было выйти в быструю атаку. Виктор после межсезонье сам не свой. Брюгге ощутимо успокоился после перерыва. Видно, что Клеман опасается атакующей угрозы киевлян, но они сами как-то по-детски ошибаются на завершающей стадии.

Мата после паса Ванакена пробивал без помех и не попал. Жерсон не слишком сильно ударил с 10 метров, но рикошет заставил защитников выбивать с линии собственных ворот. Еще один моментище! Киевлянам очень нужен выездной гол, а хозяева не против увеличить преимущество, но обе команды действуют вполне себе осторожно.