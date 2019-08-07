Міньйоле зіграв проти Динамо під "нацистським" номером і цікаво пояснив свій вибір

Сімон Міньйоле вийшов проти Динамо зі скандальним номером на спині. Брюгге обіграв киян (1:0) в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а голкіперу довелося виправдовуватися.

Міньйоле у понеділок перейшов з Ліверпуля в Брюгге, а вже у вівторок дебютував за новий клуб у грі проти Динамо. Сімон зберіг ворота "сухими", але в Бельгії звернули увагу на інший нюанс. Голкіпер обрав 88-й номер – у неонацистських колах це відсилка до Адольфа Гітлера. Міньйоле попросили прокоментувати ситуацію.

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"Я не розумію, чому повинен змінювати цей номер. Всі, хто мене знають, прекрасно розуміють, що ця тема не має для мене жодного значення. Я ніколи про це навіть не думав. Тут немає про що говорити.

Я подивився на вільні номери в Брюгге, і думав взяти 12-й, але через повагу до вболівальників цього не зробив. Завжди граю під номером 22. 88 – це 4 рази по 22, а Брюгге – мій четвертий клуб. У цьому сенс, все просто. Більше не варто шукати жодних підтекстів, тоді і я буду спокійний", – сказав Міньйоле у коментарі Sporza.

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