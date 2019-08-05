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Брюгге усилился звездным голкипером перед матчами против Динамо в Лиге чемпионов

08:25 130 Читати українською
Брюгге усилился звездным голкипером перед матчами против Динамо в Лиге чемпионов
Симон Миньоле / Твиттер Брюгге

Вице-чемпионы Бельгии подписали вратаря Ливерпуля Симона Миньоле.

 

О трансфере игрока Ливерпуля информирует официальный сайт Брюгге.

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Миньоле заключил соглашение сроком на пять лет. По предварительным данным соперник Динамо в Лиге чемпионов заплатил за голкипера сборной Бельгии 6 млн фунтов. 30-летний страж ворот перешел в Ливерпуль в 2013 году из Сандерленда. В прошлом сезоне он не провел ни одного матча в АПЛ, проиграв конкуренцию бразильцу Алиссону.

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Напомним, первая игра квалификации Лиги чемпионов между Брюгге и Динамо состоится 6 августа в Бельгии.

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