Байер в очередной раз в этом сезоне избежал поражения, отыгравшись во втором полуфинале с Ромой. Смотрите видео голов и обзор матча Байер – Рома на "Футбол 24".

Первый матч завершился победой Байера со счетом 2:0, поэтому Роме надо было мчаться вперед отыгрываться. Однако, Леверкузен не отсиживался в защите и даже создал больше моментов. Свилар потянул удар со штрафного Гложека, а Паласиос низом попал в штангу. В конце первого тайма Рома заработала пенальти, а Паредес уверенно его реализовал.

Байер спасся в игре с Ромой, вышел в финал Лиги Европы и установил рекорд – "фейл" Манчини оказался решающим

А в середине второго тайма римляне сумели сравнять счет в противостоянии, и также сделали это с пенальти. Дело шло к овертаймам, но Манчини на последних минутах забил в свои ворота. А на 90+7 Станишич сравнял счет, позволив Леверкузену вновь уйти от поражения.