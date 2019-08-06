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Брюгге – Динамо – видео гола

22:24 71 Читати українською
Брюгге – Динамо – видео гола
Брюгге – Динамо – видео голов и обзор матча

Динамо встречается с Брюгге в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Брюгге смог выйти вперед благодаря удару с одиннадцатиметровой отметки.

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 2019/20

Александр Караваев опрометчиво сыграл в подкате на границе штрафной площадки, и арбитр встречи немедленно указал на "точку". Приговор уверенно исполнил лидер Брюгге Ханс Ванакен.

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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Брюгге - Динамо Киев Видеоновости Брюгге Брюгге
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