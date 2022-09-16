Михаил Мудрик снова попал на радары Милана, сообщает Todofichajes.

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По данным источника, "россонери" хотели бы подписать футболиста – с помощью Мудрика Милан планирует усилить свою игру в атаке.

В свое время команда Стефано Пиоли уже рассматривала кандидатуру украинца, однако так и не вступила в переговоры с Шахтером. Итальянцы понимают, что выдержать конкуренцию с богатыми английскими командами (Эвертон предлагал за игрока 25 млн евро) будет крайне сложно, однако надеются, что выбор Михаила выпадет именно на них.

Напомним, среди претендентов на Мудрика называют Реал, Ньюкасл, Арсенал, Эвертон, Ниццу, Байер и т. д. Шахтер летом отказал всем желающим приобрести украинца, рассчитывая получить за своего воспитанника не менее 50 млн евро. После матча с Селтиком известный инсайдер Фабрицио Романо намекнул, что стоимость украинца выросла уже минимум вдвое.

В текущем сезоне Михаил провел за "горняков" 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с "горняками" действует до конца 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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