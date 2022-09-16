Михайло Мудрик знову потрапив на радари Мілана, повідомяє Todofichajes.

Мудрик встановив рекорд Шахтаря за швидкістю бігу

За даними джерела, "россонері" хотіли б підписати футболіста – з допомогою Мудрика Мілан планує підсилити свою гру в атаці.

Свого часу команда Стефано Піолі вже розглядала кандидатуру українця, однак так і не вступила у переговори з Шахтерем. Італійці розуміють, що витримати конкуренцію з заможними англійськими командами (Евертон пропонував за гравця 25 млн євро) буде вкрай важко, однак сподіваються, що вибір Михайла випаде саме на них.

Нагадаємо, серед претендентів на Мудрика називають Реал, Ньюкасл, Арсенал, Евертон, Ніццу, Байєр та ін. Шахтар влітку відмовив всім бажаючим придбати українця, розраховуючи отримати за свого вихованця не менше 50 млн євро. Після матчу з Селтіком відомий інсайдер Фабріціо Романо натякнув, що вартість українця зросла вже мінімум удвічі.

У поточному сезоні Михайло провів за "гірників" 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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