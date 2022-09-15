Как известно, Шахтер в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов расписал боевую ничью с Селтиком 1:1. Голом за "горняков" во втором подряд еврокубковом матче отличился Михаил Мудрик.

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Известный инсайдер Фабрицио Романо лаконично, но очень красноречиво отреагировал на игру украинского полузащитника. На своей странице в социальной сети Твиттер журналист репостнул свой же пост недельной давности о стоимости Мудрика, дополнив его всего двумя символами "х2". Таким образом он намекнул, что цена на Михаила выросла уже минимум вдвое.

Напомним, Шахтер летом отказал всем желающим приобрести Мудрика (Брентфорд, Байер, Эвертон, Ницца, Арсенал, Ювентус и др.), рассчитывая получить за своего воспитанника не менее 50 млн евро. В текущем сезоне Михаил провел за Шахтер 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с "горняками" действует до конца 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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