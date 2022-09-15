Якщо після дива у Лейпцигу ми витали в хмарах, то гра у Варшаві повернула на грішну землю. "Гірники" зустріли організований опір менш зіркової, ніж німецька, команди і могли взагалі програти. Нічия, зважаючи на перебіг поєдинку, не найгірший для українського клубу результат. Тим паче, у таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки здобутому пункту нарешті вдалося потіснити окупантів.

Слово експертам.

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