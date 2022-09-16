Полузащитник "горняков" Михаил Мудрик продолжает вписывать свое имя в историю донецкого клуба.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер расписал боевую ничью с Селтиком (1:1) – голом в середине первого тайма отличился Михаил Мудрик. Однако, помимо результативного действия, 21-летний вингер установил уникальное достижение.

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По сообщению пресс-службы "оранжево-черных", против шотландской команды он развил скорость до 34,9 км/ч, что является абсолютным рекордом донецкого клуба. Следует отметить, что фиксировать и отслеживать вышеупомянутые показатели "горняки" начали всего четыре года назад.

Напомним, в тройку самых быстрых футболистов планеты входят Адама Траоре (Вулверхэмптон, 36,21 км/ч), Ашраф Хакими (ПСЖ, 36,48 км/ч) и Альфонсо Дэвис (Бавария, 36,51 км/ч).

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