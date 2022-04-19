Вингер Шахтера Михаил Мудрик заинтересовал Милан, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Foot Mercato Санти Ауна.

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Представители "россонери" посетили несколько матчей с участием 21-летнего украинца в текущем сезоне. Однако официального предложения по украинцу "красно-черные" пока "горнякам" не делали.

Напомним, ранее сообщалось, что Брентфорд предлагает за Мудрика 20 млн евро. Кроме того, об интересе к игроку заявляли также французский Ланс и португальская Бенфика. Transfermarkt оценивает украинца в 4 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне Мудрик провел 19 матчей, в которых оформил 2 гола и 9 ассистов. Ранее Михаил подписал с Шахтером новый контракт до конца 2026 года.

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