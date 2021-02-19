Sport5: Грандиозная разница в классе

Маккаби подошел к еврокубкам в оптимальной форме, но при всем уважении к успехам Патрика ван Леувена на внутренней арене, Лига Европы – совсем другой уровень. И хотя впереди еще ответный матч, шансы на проход в следующий раунд мизерные. Маккаби надеялся воспользоваться отсутствием игрового ритма у Шахтера, но разница в классе грандиозная. Она была заметна в каждом аспекте игры с первой до последней минуты. Пусть даже Шахтер не проявил себя во всей красе.

Все ждали встречи с Манором Соломоном. Талантливый легионер стал шестым израильтянином, который сыграл против соотечественников в еврокубках. Он провел горячие 73 минуты. Маккаби создал команде Соломона немного хлопот, но справедливо проиграл. В любом случае замечательный евросезон заканчивается без сожаления, ведь в соперниках была команда на несколько порядков сильнее. Шахтер большую часть матча играл на второй передаче, однако одержал комфортную победу.

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Резкого прогресса Маккаби в чемпионате оказалось недостаточно, чтобы на равных противостоять одной из лучших команд Лиги Европы. Шахтер достаточно легко оформил 2:0 на Блумфилде, на 75% гарантировав себе выход в следующий раунд. Гости с Соломоном в составе создали несколько моментов, и этого хватило, чтобы напомнить – перед нами команда, которая обыгрывала Реал в Лиге чемпионов.

Шахтер со стартовым свистком захватил контроль над мячом. Бразильское большинство команды показало быстрый темп атак, а подопечные Патрика ван Леувена сумели выстоять только полчаса. Маккаби попытался отыграться во втором тайме, но не особо угрожал чужим воротам.

Манор Соломон показал умный футбол, однако Энрик Саборит сдержал его на фланге. Оценка – 5. А лучшим игроком матча стал Алан Патрик – 8 баллов. Он забил гол, а еще был вовлечен во все атаки украинцев и показал исключительную технику.

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Маккаби встретился с Шахтером, который выглядел чемпионом Марса. Мы годами не играли против таких соперников. Игроки украинской команды лучше контролируют мяч ногами, чем израильтяне руками. Каждое действие футболиста Шахтера – каждый пас, каждый обыгрыш – было покрыто 10-сантиметровым слоем золота. Разительный контраст с голым железом, с которым Маккаби еженедельно сталкивается в чемпионате.

Результатом все довольны: Маккаби сохранил лицо, а Шахтер не перетрудился. Выход в плей-офф Лиги Европы – это уже большое достижение для Тель-Авива. Но можно вспомнить, что команда пробилась сюда под руководством тренера, который больше мешал футболистам, чем помогал. В этот вечер же Маккаби показал приличный футбол против донецкого Шахтера.

А вот те, кто надеялся увидеть магию от Манора Соломона, остались разочарованы. Он был вялым и плохо проявил себя на правом фланге атаки украинцев, пока его не заменили.

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Маккаби принял Шахтер в лучшее возможное время: команда Луиша Каштру провела один официальный матч за два месяца, а "желтые" находились в эпицентре безумной гонки в Суперлиге с момента назначения Патрика ван Леувена. Вот только на поле совсем не ощущалось, что Шахтер только что вернулся с зимней паузы.

С первых минут Маккаби играл агрессивно и пытался бороться за каждый мяч, но украинская команда походила на бразильскую. И по именам, и по стилю игры, плетя кружева. Это была война на истощение. Во втором тайме Маккаби понял, что демон не столь страшен, и добавил активности. Однако голкипер Анатолий Трубин был на высоте.

Израильтяне могли сравнять счет и продолжить фантазии о выходе в следующий раунд. Но даже в хороший вечер для Маккаби и в неудачный вечер для Шахтера была заметна огромная разница в исполнительском мастерстве.

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