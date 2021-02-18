Матч, как и онлайн-трансляция Маккаби Тель-Авив – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Шахтер оказался в Лиге Европы, заняв третье место в группе ЛЧ с мадридским Реалом, миланским Интером и Боруссией Менхенгладбах. Маккаби финишировал вторым в квартете ЛЕ с Вильярреалом, Карабахом и Сивасспором, набрав 11 очков. Перед матчем в Израиле "горняки" не сумели обыграть Колос в УПЛ – это была единственная официальная игра подопечных Луиша Каштру в 2021 году.

Шахтер одержал комфортную победу над Маккаби в Тель-Авиве

Шахтер открыл счет на 31-й минуте. Марлос перевел налево на Матвиенко, тот в касание покатил на Алана Патрика. Бразилец пробил точно – 1:0 в пользу "горняков". Первый официальный гол Шахтера в 2021-м.

Маккаби – Шахтер: видео гола Патрика:

Во втором тайме Маккаби перехватил инициативу и имел моменты, чтобы забить. Но израильтян или подводила точность, либо надежно действовал Анатолий Трубин. Зато уже в компенсированное время Шахтер поставил точку. Контратаку "горняков" завершил Тете.