Шахтар обіграв Маккабі в Тель-Авіві (0:2) у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Яскрава реакція тамтешньої преси на успіх чемпіона України – в нашому матеріалі.

Sport5: Грандіозна різниця в класі

Маккабі підійшов до єврокубків в оптимальній формі, але при всій повазі до успіхів Патріка ван Леувена на внутрішній арені, Ліга Європи – зовсім інший рівень. І хоча попереду ще матч-відповідь, шанси на прохід у наступний раунд мізерні. Маккабі сподівався скористатися відсутністю ігрового ритму в Шахтаря, але різниця в класі грандіозна. Вона була помітна в кожному аспекті гри з першої до останньої хвилини. Нехай навіть Шахтар не проявив себе у всій красі.

Всі чекали зустрічі з Манором Соломоном. Талановитий легіонер став шостим ізраїльтянином, який зіграв проти земляків у єврокубках. Він провів гарячі 73 хвилини. Маккабі створив команді Соломона трішки клопотів, але справедливо програв. У будь-якому разі чудовий євросезон закінчується без жалю, адже в суперниках була на декілька порядків сильніша команда. Шахтар більшу частину матчу грав на другій передачі, однак здобув комфортну перемогу.

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Різкого прогресу Маккабі в чемпіонаті виявилося недостатньо, щоб на рівних протистояти одній з найкращих команд Ліги Європи. Шахтар досить легко оформив 2:0 на Блумфілді, на 75% гарантувавши собі вихід у наступний раунд. Гості з Соломоном у складі створили декілька моментів, і цього вистачило, щоб нагадати – перед нами команда, яка обігрувала Реал в Лізі чемпіонів.

Шахтар зі стартовим свистком захопив контроль над м'ячем. Бразильська більшість команди показала швидкий темп атак, а підопічні Патріка ван Леувена зуміли вистояти лише пів години. Маккабі спробував відігратися в другому таймі, але не особливо загрожував чужим воротам.

Манор Соломон показав розумний футбол, однак Енрік Саборіт стримав його на фланзі. Оцінка – 5. А найкращим гравцем матчу став Алан Патрік – 8 балів. Він забив гол, а ще був залучений у всі атаки українців і показав виняткову техніку.

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Маккабі зустрівся з Шахтарем, який виглядав чемпіоном Марсу. Ми роками не грали проти таких суперників. Гравці української команди краще контролюють м'яч ногами, ніж ізраїльтяни руками. Кожна дія футболіста Шахтаря – кожен пас, кожен обіграш – була покрита 10-сантиметровим шаром золота. Разючий контраст з оголеним залізом, з яким Маккабі щотижня стикається в чемпіонаті.

Результатом всі задоволені: Маккабі зберіг обличчя, а Шахтар не перетрудився. Вихід у плей-офф Ліги Європи – це вже велике досягнення для Тель-Авіва. Але можна пригадати, що команда пробилася сюди під керівництвом тренера, який більше заважав футболістам, ніж допомагав. У цей вечір же Маккабі показав пристойний футбол проти донецького Шахтаря.

А от ті, хто сподівався побачити магію від Манора Соломона, залишилися розчаровані. Він був в'ялим і погано проявив себе на правому фланзі атаки українців, поки його не замінили.

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Маккабі прийняв Шахтар в найкращий можливий час: команда Луїша Каштру провела один офіційний матч за два місяці, а "жовті" перебували в епіцентрі шалених перегонів у Суперлізі з моменту призначення Патріка ван Леувена. От тільки на полі зовсім не відчувалося, що Шахтар щойно повернувся з зимової паузи.

З перших хвилин Маккабі грав агресивно та намагався боротися за кожен м'яч, але українська команда була більш схожою на бразильську. І за іменами, і за стилем гри, плетучи мережива. Це була війна на виснаження. У другому таймі Маккабі зрозумів, що демон не настільки й страшний, і додав активності. Однак голкіпер Анатолій Трубін був на висоті.

Ізраїльтяни могли зрівняти рахунок і продовжити фантазії про вихід у наступний раунд. Але навіть у хороший вечір для Маккабі та в невдалий вечір для Шахтаря помітна була величезна різниця у виконавській майстерності.

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