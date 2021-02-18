Voetbal Nieuws: Великолепные шансы на общий успех

"Брюгге добился хорошего результата после сбалансированного матча в Киеве – выездная ничья с забитым мячом. Несмотря на сильный мороз и непростое поле. "Черно-синие" потеряли нескольких важных исполнителей из-за положительных тестов на коронавирус (Матс Ритс вылетел в последний момент), но большую часть игрового времени контролировали ход поединка. Хотя и без особой остроты. Украинцы также не впечатляли впереди.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Гол в наши ворота должен был свалиться с неба, так оно и случилось. Буяльский эффектно переиграл Миньйоле ударом в девятку. Впрочем киевляне радовались недолго – Мехеле сравнял счет, выиграв борьбу на втором этаже. Тот же Дост потерял отличный шанс, чтобы почти гарантированно вывести Брюгге в плей-офф Лиги Европы. Однако жаловаться не стоит, ведь команда завоевала замечательный результат, имея серьезные кадровые проблемы", – отмечает издание, которое получило комментарий по горячим следам от легенды бельгийского клуба Герта Верхеена. Последний нашел виновного в пропущенном мяче.

"Буяльский выполнил блестящий удар, никто с этим не спорит, но Баланта вел себя слишком пассивно. Он был обязан активно помогать обороне. Пожалуй, колумбиец стоял и думал:" они как-то разберутся сами". Однако в защите не хватало одного человека. Меня это раздражает. Киев получил численное преимущество перед нашими воротами, а после этого мог играть по счету", – возмущается Верхеен, который работает экспертом на телевидении.

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"Массовые случаи коронавируса не навредили Брюгге в Киеве. Рик де Мил, который временно заменил Филиппа Клемана на тренерском мостике" черно-синих ", выполнил предматчевое обещание – команда не отошла от своего стиля из-за переполненного лазарета. Да, в атаке серьезно не хватало креатива, но итоговый счет вселяет оптимизм перед ответной встречей. Брюгге создал себе хороший задел.

Динамо после длительной зимней спячки понадобилось чуть больше времени, чтобы полностью "разморозиться". Украинцы терпеливо выжидали ошибку соперника, играя от обороны. Подопечные Луческу активизировались лишь на 30-й минуте. Буяльский дважды опасно пробивал головой. В общем Брюгге выглядел убедительнее, несмотря на то что моментов у ворот Бущана было немного.

"Черно-синие" лучше начали второй тайм, но упустили удивительный удар Буяльского, который сложно назвать случайным. Ведь наиболее опасного игрока в составе киевлян до перерыва оставили неприкрытым. Однако Брюгге не опустил руки, нажав на слабое место нынешнего Динамо. Все знали, что они много пропускают на стандартах. Мехеле выиграл второй этаж, а Бущан не спас. Бас Дост потерял роскошную возможность на 1:2, однако Филипп Клеман может спокойно отдыхать на изоляции".

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"Не замерзли. Брюгге потерял 5-х игроков из-за коранавируса, пережил киевские "-16 "и отыгрался после 1:0. Словом," черно-синие "возвращаются домой в прекрасном настроении. Динамо вообще не впечатлило в первом тайме – редко атаковало, пыталось поймать соперника на ошибке. Однако именно киевляне открыли счет после перерыва. Миколенко нашел на линии штрафной Буяльского, который больше всего беспокоил оборону гостей, а тот филигранно исполнил по диагонали. Беседин, к слову, в этом эпизоде ​​остроумно заблокировал Мехеле, который не успел накрыть удар.

Брюгге не заслуживал на пропущенный мяч, а Динамо уже начало окапываться на своей половине поля. Нам повезло, что Мехеле восстановил паритет через несколько минут. На помощь пришел стандарт. После этого "черно-синие" не наращивали темп и спокойно удержали положительный результат. Более того, очередной угловой у ворот Бущана едва не завершился голом Доста.

Через неделю киевлянам нужно раскрываться и атаковать, что сыграет на руку бельгийскому клубу. Клемана получит больше пространства. Тем более ожидается возвращение не только самого коуча, но и Ланга с Ванакеном".

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