Мариуполь – Ворскла: анонс матча УПЛ

Мариуполь принимает Ворсклу в рамках 16-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Мариуполь – Ворскла

24 ноября, 14:00, Мариуполь, стадион им. В. Бойко

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Мариуполь после впечатляющей шестиматчевой серии с четырьмя победами и одной ничьей начал серьёзную пробуксовку, проиграв три поединка (один из них – перволиговому Ингульцу). Наиболее тяжёлым ударом стал последний тур, в котором Динамо разбомбило азовский коллектив со счётом 4:0 – киевляне, несмотря на не самый плохой футбол гостей, проехались по ним катком. Впрочем, пока рано говорить о каком-то игровом кризисе подопечных Александра Бабича, но чёрную полосу им необходимо завершать прямо сейчас – команда уже вылетела за пределы первой шестёрки и рискует упасть ещё ниже.

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Ворскла последнее время чередует серии побед с сериями поражений. Последние две вряд ли заслуживают осуждения – полтавчане в достаточно равном матче уступили Карабаху и проиграли донецкому Шахтеру. Команда Василия Сачко, в целом, продолжает демонстрировать свой фирменный закрытый и хорошо организованный стиль, но с креативом наметились ощутимые проблемы: бронзовые призёры УПЛ очень трудно создают моменты – и очень редко они качественные. Впрочем, если они действительно хотят догнать Александрию, то Мариуполь нужно побеждать, несмотря ни на какие проблемы – подопечные Владимира Шарана завтра как раз должны потерять очки.

Статистика противостояния Мариуполя против Ворсклы

Всего: 45 матчей, 20 побед Мариуполя, 6 ничьих, 19 побед Ворсклы. Разница мячей – 58:57

В Премьер-лиге: 39 матчей (+17, =5, -17, 48:52)

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Мариуполю удалось удержать свой лазарет пустым, но в этом туре всё равно не смогут сыграть сразу два ключевых исполнителя – Валерий Федорчук и Игорь Тищенко пропускают тур из-за перебора жёлтых карточек. У Ворсклы проблемы с травмами значительные: Дмитрий Кравченко был прооперирован и вылетел на четыре-пять месяцев, Александр Кобахидзе лечится уже давно, а Денис Васин только начал заниматься по индивидуальной программе. Впрочем, не всё так плохо – в состав полтавчан после дисквалификации вернулись Владимир Чеснаков и Николас Карека.

"Изюминки" матча:

– Общая безвыигрышная серия "азовцев" во встречах с "бело-зелёными" длится девять матчей: две ничьи и семь поражений. При этом пропускная серия "Мариуполя" насчитывает шесть игр, в которых азовцы пропустили восемь мячей.

– С 2012 года Ворскла больше одного гола за матч от "азовцев" не пропускает (всего – 12 игр).

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Ворскла

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Яворский, Быков, Демири – Пихалёнок, Игнатенко – Чурко, Мишнёв, Вакула – Борячук

Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Даллку, Артур – Шарпар, Скляр – Якубу, Кулач, Ребенок – Коломоец

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Мариуполь и Ворскла – команды примерно одинакового уровня с одинаковой мотивацией на очный поединок, но в атаке они не очень креативны. Вероятно, сегодня матч должен завершиться результативной ничьей – такой, какой должна была завершиться встреча первого круга, если бы не автогол Кирюханцева на последних минутах.